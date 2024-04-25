台灣連16年未列美國301名單 強化商業機密保障受肯定

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）美國貿易代表署今天公布2024年特別301報告，台灣連續16年未被列入觀察名單。美方肯定台強化保障商業機密，但再次點名非法網路協定電視服務猖獗。中國則連續20年榜上有名，列優先觀察名單。

美國貿易代表署（USTR）公布93頁報告，阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯及委內瑞拉共7國被列為優先觀察名單，白俄羅斯、加拿大、墨西哥、埃及、土耳其與越南共20國被列為觀察名單。烏克蘭因為俄羅斯軍事入侵而暫受檢視。

台灣自2009年就未被列入觀察名單，不過，在網路及廣播影視盜版方面，USTR表示，非法串流設備（ISDs，又稱盜版設備）持續直接威脅創作者、現場表演以及其他合法串流供應商。

USTR指出，非法網路協定電視（IPTV）服務透過專用網站及第3方應用程式，非法傳送內容受版權保護的電訊訊號及頻道。如今，全球充斥非法的IPTV服務，其中許多是訂閱制、具營利性質。

報告點名阿根廷、巴西、加拿大、智利、中國、瓜地馬拉、香港、印度、印尼、伊拉克、約旦、墨西哥、摩洛哥、新加坡、瑞士、台灣、泰國、阿拉伯聯合大公國及越南等地都有這種情形，中國更是相關設備的製造中心。

USTR去年也提到台灣盜版IPTV的狀況，當時經濟部智慧局回應，美國主要是針對機上盒侵權問題，將持續加強查緝，經濟部也會透過適當管道與美方說明努力成果。

台灣在非法影音串流方面或許再次失分，但是強化商業秘密制度的作為仍受美方肯定。報告指出，美國使用所有可用貿易工具，確保貿易夥伴為商業機密提供強有力的保護，並落實商業機密法。鑑於商業機密盜竊情形的普遍性，「我們的貿易夥伴祭出行動也相當重要」。台灣等貿易夥伴已於近來強化、或持續努力改善商業機密制度。

報告另關切中國保護智慧財產權（IP）及相關落實問題的改革步伐仍然緩慢，技術轉移、商業機密、網路盜版、版權法以及專利等長期的狀況仍令人關切。

要改善中國的智財權情形，USTR指出，中國需要落實全面、根本性的變革。中國官員將智產權與中國市場主導地位掛鉤的言論，持續引發高度疑慮。例如，最高人民法院院長於2021年的一篇文章寫道，法院應該為中國共產黨及產業政策目標服務。

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報告說，繼2022年6月中國國家領導人習近平發表聲明，強調中國突破西方「卡脖子」、發展關鍵核心技術刻不容緩後，中國官員及法官持續發表聲明強調他們在這方面的努力。

USTR表示，這些聲明使人回想起，長期以來中方要求或施壓外國個人或公司向中國公司轉移技術的疑慮。中國應該為智產權保護及執法提供公平的競爭環境，各級政府不要要求或施壓他人向中國企業轉移技術，應落實開放的市場導向政策。（編輯：陳慧萍）1130425