台灣關係法45週年 美密西根州議會連3年決議挺台
（中央社記者廖漢原紐約14日專電）美國密西根州參眾議院通過友台決議案，強調雙方共享自由、民主、人權、法治和繁榮的價值。州眾議員葛林（Jaime Greene）在密州媒體發表專文，強調維護台灣技術，確保公平貿易對雙方共同利益的重要。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
台美21世紀貿易倡議是什麼？
台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。
倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。
決議文細數過去一年密州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）2度訪台，拜會總統賴清德、副總統蕭美琴與前總統蔡英文、密州設立駐台辦事處，駐芝加哥辦事處也與密州經發廳簽署備忘錄等各項雙邊關係發展，同時支持台灣以台灣為稱呼，有意義參與國際組織。
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雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement）是自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）的一種。
指二個或二個以上的國家，對彼此開放國內市場、取消大部分進出口貿易的關稅或非關稅障礙，互相給予貿易進出口優惠的協定。
資料來源：經濟部
密西根州已連續3年通過友台決議案，今年由「友台連線」共同主席州參議員張理（Stephanie Chang）、共同主席州眾議員摩根（Jason Morgan）及共同主席州眾議員葛林宣讀，全案獲州議員一致鼓掌無異議通過，駐芝加哥辦事處處長類延峰出席表示感謝。
葛林13日於底特律新聞（The Detroit News）以「台灣是關鍵伙伴」為題發表專文指出，類延峰當日訪問密州議會實可稱為「台灣友誼日」，台灣的自由、民主價值與密州理念相近。
文章指出，台灣以半導體為核心的高科技產業與密州以汽車業為中心的製造業及技術部門緊密相關，維護台灣技術設施，確保國際公平貿易對共同利益至關重要。
中國一帶一路、科技戰、人工智慧及南海軍事活動不只威脅台灣，更對密州、美國及國際社會構成威脅，他呼籲民主盟友並肩作戰，重申對自由的承諾，以因應中國威脅。（編輯：高照芬）1130615
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