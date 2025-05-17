台灣邁入非核家園 環團高喊NO NUKES TAIWAN

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）台灣1978年啟用核電後，歷經1萬多個日子，今天將正式邁入非核家園，環團重回台電大樓高喊「NO NUKES TAIWAN」，並投影在台電大樓建築物上，迎接台灣邁向永續發展。

非核家園最後一哩路，核三廠2號機今天下午開始降載、晚上10時解聯，18日凌晨零時前將正式停機。

在反核運動中扮演要角的台灣環境保護聯盟，今天晚間重回反核運動的指標性地點台電大樓舉辦「迎接非核家園」晚會，這裡是1988年環盟在台北舉辦首次反核遊行的重要地點。

晚會從晚間8時開始，台灣環境保護聯盟、綠色公民行動聯盟、台灣再生能源聯盟等多個環保團體、日、韓、菲律賓、印度、印尼及泰國的民間反核團體以及曾因核四絕食的民進黨律師林義雄所創的人民作主志工團等都出席與會，眾人數次高喊「NO NUKES TAIWAN」為晚會揭開序幕。

台灣環保聯盟會長謝志誠表示，今天晚會跟數十前年在台電大樓舉辦活動，「心情完全不同」，台灣核一廠1號機組從1978年12月6日正式商轉，台灣有核能發電的日子總共1萬6965天，除了要感謝上天照顧、讓台灣平安度過，也要感謝台電公司核電廠的工作人員，雖然過去核電廠操作小事不斷，但幸好沒有發生重大核能災變。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，雖然今天是直得慶祝的日子，但還很擔憂，因為國內還有許多擁核者及在野黨希望可以恢復核電，下週還想推動核三再度運轉的公投，台灣反核運動歷經無數戰役，若8月真的有公投，希望可以是最後一戰，讓台灣可以成為真正的非核家園。

非核亞洲論壇日本事務局代表Toach也指出，台灣停止核電是民主的結果，希望台灣繼續走在亞洲的最前線、作為亞洲民主先進國，帶領亞洲前進非核。

台灣反核先驅、台灣環保聯盟創會會長施信民今天也特別出席，他接受媒體聯訪時細數過去反核運動與台電大樓的各項淵源，並表示非常認同民進黨執政時提出非核家園的想法。

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施信民也對核三重啟公投表達擔憂，直言這是一個全國性的公投，務必讓全台人民知道核電重啟是非常不應該的事情。

晚會過程中也邀請歌手巴奈表演，帶著在場群眾高唱「非核家園」歌曲，盼「給孩子們 非核家園」，晚會最後，環盟也透過投影，將「非核家園NO NUKES TAIWAN、NO NUKES ASIA」投射在台電大樓前，迎接台灣邁入非核家園。（編輯：林恕暉）1140517

台灣環境保護聯盟17日晚間在台電大樓前舉辦「迎接非核家園」晚會，台灣反核運動先驅、台灣環保聯盟創會會長施信民（圖）現身並發表短講。中央社記者吳欣紜攝 114年5月17日

台灣環境保護聯盟17日晚間重回反核運動指標性地點台電大樓舉辦「迎接非核家園」晚會，並將「非核家園NO NUKES TAIWAN、NO NUKES ASIA」投射在大樓外牆，表達立場訴求。中央社記者吳欣紜攝 114年5月17日