台電核三廠2號機解聯 17日晚間10時許發電量歸零

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（中央社記者張璦台北17日電）台電核三廠2號機40年運轉執照今天到期，中午過後機組逐步降載，並於晚間解聯、安全停機，台灣正式進入「非核家園」。根據核能安全委員會官網，截至今天晚間10時許，核三廠2號機發電量歸零。

核三廠2號機今天開始降載，晚上10時機組解聯，18日凌晨零時前將熱功率降至零，進入停機狀態；預計兩天後，可開始將燃料棒移出爐心，先放在用過燃料池，移出時間約需1至2週。

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核三廠2號機裝置容量95.1萬瓩、發電占比約3%，自1985年5月18日商轉，40年運轉執照期間發電度數至今累積約2741.6億度。

核三廠2號機停機約降低3%的備載容量率，按台電規劃，今年有近500萬瓩大型燃氣機組加入供電行列，包含大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機的95萬瓩，白天、夜間備轉容量率分別可維持在10%、7%，確保民眾用電需求。（編輯：林克倫）1140517