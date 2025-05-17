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魔力藍新手肘重生 8局無失分助悍將2連勝

2025/5/17 21:45（5/17 21:56 更新）
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中華職棒富邦悍將隊洋投魔力藍（Shawn Morimando）17日繳出8局無失分好投，助悍將以2比0擊退味全龍隊，賽後獲選為單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月17日
中華職棒富邦悍將隊洋投魔力藍（Shawn Morimando）17日繳出8局無失分好投，助悍將以2比0擊退味全龍隊，賽後獲選為單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月17日
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（中央社記者楊啟芳新北17日電）中職今天在新莊球場賽事，富邦悍將洋投魔力藍繳出8局無失分好投，他直言，經過手術後現在擁有新的手肘；最終悍將以2比0擊退味全龍隊，奪下2連勝，龍隊則是吞下3連敗。

悍將的周佳樂在3局下敲出三壘安打後，王正棠再敲安打送回1分；7局下龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）在投出四壞球保送退場後，接替投球的呂偉晟出現2次四壞球保送、1次觸身球保送，還發生投手犯規奉送1分。

悍將先發投手魔力藍（Shawn Morimando）此戰用115球投滿8局，僅被擊出3支安打，出現1次保送，飆出7次三振，無失分，奪下本季第2勝，也獲選為單場MVP。接著富藍戈（Enderson Franco）登板救援，投1局無失分。

雖然魔力藍在季初狀況不佳，不過悍將總教練陳金鋒表示，當時魔力藍主要是用球數較多，「那時球隊狀況也不是很好，投球過於邊邊角角，這段時間投捕教練有去討論怎麼搭配，經過一段時間調整，現在能大膽攻擊好球帶，這方面做得不錯。」

悍將今天奪下2連勝，陳金鋒表示，「前段時間球隊在狀況不好的時候，大家壓力比較大，投手、打者、守備3方面都出問題，但現在都慢慢穩定下來，都掌控住就會愈來愈好。」

魔力藍則表示，今天表現好的地方，主要是攻擊好球帶、好球數取得快，並把保送次數降低，「也感謝隊友2顆平飛球接殺，今天守備也幫忙很多。」

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魔力藍之前效力中信兄弟（譯名象魔力），曾因手肘韌帶撕裂傷動手術，2023年、去年僅各出賽1場。

魔力藍今天用球數、局數都是中職生涯個人新高，他表示，「現在感覺非常好，去年剛做完手術，擁有新的手肘，也感謝教練第8局相信我，讓我繼續投下去。」（編輯：吳素柔）1140517

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