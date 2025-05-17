斯洛維尼亞體操世界盃挑戰賽 邱敏翰地板摘首金

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（中央社記者黎建忠台北17日電）在斯洛維尼亞舉行的體操世界盃挑戰賽，台灣男子好手邱敏翰今天於地板決賽，以總分13.833，摘下生涯首面國際賽金牌，另外王奕翔則獲得吊環銅牌。

目前就讀中央大學4年級的邱敏翰，在斯洛維尼亞的體操世界盃挑戰賽地板資格賽，以總分13.266分、排名第5晉級決賽。

今天邱敏翰在決賽當中表現更加出色，以難度分5.000分、執行分8.733分，外加0.1分的加分，最終總分13.833分如願摘金。

邱敏翰的培訓教練黃柏瑞今天接受中央社記者訪問時表示，之前有幾站的比賽都是帶傷出賽，所以成績不算太好，「今年4月傷勢總算差不多復原，因此這場比賽就是讓他出去磨練看看」。

黃柏瑞提到：「這次出發前就有提醒他，除了地板以外，像是雙槓、鞍馬都有奪牌機會，就看他臨場狀況發揮如何，像今天的地板決賽，就發揮得相當流暢。」

黃柏瑞強調，邱敏翰算是練習非常認真的選手，加上對於動作的理解相當有天賦，「每次都不用教太久就會了，所以每次練動作的時候專注度都高、很有效率」。

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不過黃柏瑞也笑說：「或許是就因為他對動作理解程度太快，不像其他國外選手那樣會練個20、30次才休息，這應該是他唯一的缺點。」

邱敏翰有選上今年德國世界大學運動會的台灣體操代表隊，黃柏瑞強調，「依照他目前的狀態，很有機會替台灣拚下體操獎牌」。（編輯：陳彥鈞）1140517