VEX機器人世界錦標賽 台國中生隊伍奪分區冠軍

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓17日專電）全球規模最大的年度機器人競賽VEX機器人世界錦標賽日前在美國德州達拉斯舉行。駐休士頓辦事處表示，這次共22支台灣隊伍參賽，與各國好手競技；其中，來自台北美國學校國中部的隊伍4813A-Terminus勇奪分區冠軍。

VEX機器人世界錦標賽6日至14日在達拉斯舉行。駐休士頓台北經濟文化辦事處發布新聞稿表示，今年比賽吸引來自全球60個國家，共2263支隊伍同場競技，台灣選出22支隊伍出征。

辦事處表示，來自台北美國學校國中部的隊伍4813A-Terminus表現亮眼，在強敵環伺的分區賽事中，成功擊敗80支參賽隊伍，勇奪分區冠軍（Division Champions）。

教練指出，4813A-Terminus由5名學生組成，在初階賽季中，打造4台全新機器人，屢創佳績；在世界錦標賽也延續好表現，最終獲得工程項目的分區冠軍。

駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組組長楊淑雅代表辦事處處長蕭伊芳，在賽後透過視訊祝賀獲獎團隊，並轉達總統賴清德、副總統蕭美琴賀電。

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辦事處表示，這次另有台中美國學校與亞太美國學校等多支台灣參賽隊伍，共獲得12個獎項肯定。其中，台中美國學校的66799T隊伍同時拿下國中組分區亞軍及最佳設計獎；去年榮獲全能總冠軍的國立新竹科學園區實驗高級中等學校的78181A隊伍也在高中組拿下分區評審獎。

辦事處指出，在為期數天的賽程中，台灣各參賽隊伍展現沉穩態度及優異的問題解決能力，迎戰各國對手。參賽隊伍也在會場展示國旗及台灣印象特色文創小物，與其他國家參賽隊伍交流，展現台灣文化軟實力。（編輯：陳妍君）1140517