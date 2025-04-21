加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／中國灰色侵擾不斷 檢察總長邢泰釗建議修法因應
首頁 / 生活

台灣溪南國中穿客家衫出戰世界機器人冠軍賽 奪最佳表現獎

2025/4/21 08:20（4/21 09:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025年FIRST世界機器人冠軍賽於美國休士頓舉行，台灣隊成員身著客家花布襯衫及醒獅帽出賽。圖為雲林正心高中代表向評審解說機器人設計。（駐休士頓辦事處提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年4月21日
2025年FIRST世界機器人冠軍賽於美國休士頓舉行，台灣隊成員身著客家花布襯衫及醒獅帽出賽。圖為雲林正心高中代表向評審解說機器人設計。（駐休士頓辦事處提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年4月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）2025年FIRST世界機器人冠軍賽於美國休士頓19日圓滿落幕。台灣12個機器人團隊與全球好手交流與競技，其中在樂高聯賽挑戰組中，台中市溪南國中聯隊在全球160支強隊環伺下，獲得「最佳機器人表現獎」。

駐休士頓辦事處今天發布新聞稿表示，溪南國中聯隊獲獎顯示團隊在機器人的設計和策略上的卓越能力。指導老師邱浚源也獲得最佳教練獎。

其他隊伍同樣表現不俗。辦事處指出，台南市北門高中聯隊和雲林縣正心高中聯隊分別獲得評審團特別獎及機器人設計獎第2名，新北市樹林高中在FRC機器人競賽中獲得「全明星進步獎」。

各隊伍除了展現高超技術外，同時設計具台灣特色的柑仔店及媽祖廟攤位，或者身著客家花布襯衫及醒獅帽，吸引參賽者來展攤合影。駐休士頓辦事處處長蕭伊芳也於賽後轉頒總統賴清德及副總統蕭美琴的賀電，肯定台灣隊在世界級大賽發光。

辦事處表示，今年破紀錄共有12支來自台灣的隊伍前來休士頓參加世界大賽，與世界各地超過1000個機器人強隊切磋交流。

FIRST機器人競賽是美國非營利組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）1989年創辦，每年在全球舉辦不同年齡層、分為5個系列的機器人賽事。

賽事包括FRC機器人競賽（FIRST Robotics Competition，參賽者年齡為14至18歲），為全球高中職學生的工業等級機器人競賽，是全球知名且難度等級最高的機器人競賽之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

FTC科技挑戰賽則限定12至18歲者參加，目的在於提高學生對科學、技術、工程和數學（STEM）領域的興趣和認識。

溪南國中聯隊嶄露頭角的FLL樂高聯賽（FIRST Lego League，參賽者年齡為9至16歲）又分為挑戰組 、探索組及發現組。（編輯：陳慧萍）1140421

#台灣隊
#賴清德
#特別獎
#蕭美琴
賴清德
參與藍營426上凱道？張啓楷：民眾黨會進一步討論因應對等關稅 卓榮泰：支持方案將放寬條件擴大家數
蕭美琴
美國辦機器人大賽 台南隊獲評審團特別獎陳菊住院治療中 陳其邁：復原狀況穩定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：