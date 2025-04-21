台灣溪南國中穿客家衫出戰世界機器人冠軍賽 奪最佳表現獎

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）2025年FIRST世界機器人冠軍賽於美國休士頓19日圓滿落幕。台灣12個機器人團隊與全球好手交流與競技，其中在樂高聯賽挑戰組中，台中市溪南國中聯隊在全球160支強隊環伺下，獲得「最佳機器人表現獎」。

駐休士頓辦事處今天發布新聞稿表示，溪南國中聯隊獲獎顯示團隊在機器人的設計和策略上的卓越能力。指導老師邱浚源也獲得最佳教練獎。

其他隊伍同樣表現不俗。辦事處指出，台南市北門高中聯隊和雲林縣正心高中聯隊分別獲得評審團特別獎及機器人設計獎第2名，新北市樹林高中在FRC機器人競賽中獲得「全明星進步獎」。

各隊伍除了展現高超技術外，同時設計具台灣特色的柑仔店及媽祖廟攤位，或者身著客家花布襯衫及醒獅帽，吸引參賽者來展攤合影。駐休士頓辦事處處長蕭伊芳也於賽後轉頒總統賴清德及副總統蕭美琴的賀電，肯定台灣隊在世界級大賽發光。

辦事處表示，今年破紀錄共有12支來自台灣的隊伍前來休士頓參加世界大賽，與世界各地超過1000個機器人強隊切磋交流。

FIRST機器人競賽是美國非營利組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）1989年創辦，每年在全球舉辦不同年齡層、分為5個系列的機器人賽事。

賽事包括FRC機器人競賽（FIRST Robotics Competition，參賽者年齡為14至18歲），為全球高中職學生的工業等級機器人競賽，是全球知名且難度等級最高的機器人競賽之一。

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FTC科技挑戰賽則限定12至18歲者參加，目的在於提高學生對科學、技術、工程和數學（STEM）領域的興趣和認識。

溪南國中聯隊嶄露頭角的FLL樂高聯賽（FIRST Lego League，參賽者年齡為9至16歲）又分為挑戰組 、探索組及發現組。（編輯：陳慧萍）1140421