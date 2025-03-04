高市機器人大賽獲獎不斷 正義中學5月將代表台灣出賽

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄市學校組隊參加全球世界機器人大賽表現成績亮眼，其中正義中學在「2025 Robofest國際機器人大賽台灣選拔賽」獲4個冠軍，選手也將在5月中代表台灣到美國參與世界賽。

高雄市教育局發布新聞稿表示，2025 Robofest國際機器人大賽台灣選拔賽上月底在桃園舉辦。今年的主題是「自動泊車機器人」，機器人要能夠自動取車與還車，以及機器人能偵測物品停下與運送物品等。

教育局表示，正義中學學生平時培訓練習時的要領，從時間管理、分工合作、危機處理、調整心態、一次又一次失敗經驗的累積，終於在比賽場上拿出最好的表現，拿到4個冠軍、3個亞軍、3個季軍與2個佳作，成績相當亮眼，5月中還將代表台灣到美國參加世界賽，也期盼能再次為國爭光。

此外，去年11月於日本加賀市舉行的RoboRAVE國際錦標賽中，高雄市中山附中、國昌國中、岡山國中、嘉興國中、路竹國小、岡山國小、橋頭國小、觀音國小等校學生，從智利、埃及、墨西哥、日本等10多個國家、1000多名選手脫穎而出，獲高中組冠軍、國中組亞軍與殿軍，另外還包辦國小組季軍與殿軍。

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教育局說明，在2024至2025「FIRST機器人大賽台灣選拔賽」中，五福國中、明誠中學、大義國中、正興國小、曹公國小等校，透過縝密的程式規劃、精巧的機械設計與創新的專題簡報，共同探索「潛進深海」全球議題，獲第2名。

教育局長吳立森說，高雄市學校在國際機器人競賽受到注目，展現高雄學子紮實的程式設計能力，以及卓越的創意實作精神，為台灣爭光。將持續協助深化校園智慧應用學習，強化學生人工智慧、機器人操作與跨領域創新等多元能力的培育。（編輯：龍柏安）1140304