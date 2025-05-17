TPBL雙方主力輕鬆打 夢想家例行賽最終輕取國王

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（中央社記者黎建忠台北17日電）TPBL福爾摩沙夢想家今天在主場迎戰新北國王，由於2隊早已確定晉級季後賽，雙方主力都有所保留，終場夢想家在盧冠良19分帶動下，以115比78獲勝，雙方都結束例行賽最終戰。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）國王本季例行賽以26勝10敗搶下龍頭寶座，還有1場要打的夢想家21勝14敗排第2。

今天國王包括林書豪、洋將曼尼高（Kenny Manigault）都高掛免戰牌，其餘主力上場也都沒有超過27分鐘；夢想家則是登錄的12人都有得分紀錄，主力雙衛後林俊吉、蔣淯安都上場不超過17分鐘。

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夢想家首節就取得35比21的領先，半場持續以59比46保有優勢，第3節在盧冠良單節12分帶動下，前3節結束就取得88比59領先，提前奠定勝基。

明天傍晚5時在台中洲際迷你蛋，將由夢想家迎戰桃園台啤永豐雲豹，這場比賽，只要雲豹獲勝，就能取得季後挑戰賽資格。（編輯：張銘坤）1140517