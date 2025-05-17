TLPGA中信女子高球賽 泰將帕查拉朱達逆轉奪冠

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（中央社記者黎建忠台北17日電）由TLPGA和日本次級巡迴賽共同認證的中國信託女子公開賽，今天在東方高爾夫俱樂部進行最終回合，泰國女將帕查拉朱達後來居上，以3天低於標準10桿的206桿逆轉奪冠。

台灣女將則以李旻、彭婕、侯羽桑等3人，同以213桿、並列第7作收，也是地主球員最佳成績。

前2回合都單獨領先的侯羽桑，最終回合表現失常，全場抓1博蒂、吞5柏忌繳出76桿，拱手讓出領先地位。

賽後她接受訪問時表示：「這結果當然覺得可惜，但不影響心態，我也會記取這次教訓，努力進行調整，為未來的每一場比賽作好準備。」

泰國好手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）在前2回合結束，僅以1桿之差落後給侯羽桑。今天開賽後就展現強大企圖心，下場前3洞就抓2博蒂，竄上領先位置。

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儘管帕查拉朱達轉場後陸續發生失誤，最終全場抓7博蒂、吞3柏忌，繳出單回合68桿，如願以3桿之差逆轉奪冠。

帕查拉朱達表示，「從第1洞開始就打得很積極，結果也都不錯，所以信心逐漸高漲，加上今天許多關鍵長推都有進洞，後段開始我覺得真的有機會拿下冠軍。」（編輯：吳素柔）1140517