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宜蘭冬山龍舟賽 鹿埔村隊兩度遇上沉船

2025/5/17 18:29（5/17 18:36 更新）
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宜蘭縣冬山鄉公所17日在冬山河義成橋段舉行龍舟賽，由當地鹿埔村組成的隊伍兩度在比賽中遇上沉船，外界直呼不可思議。事發後，鄉公所派吊車將翻覆龍舟吊起，後續將釐清事發原因。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年5月17日
宜蘭縣冬山鄉公所17日在冬山河義成橋段舉行龍舟賽，由當地鹿埔村組成的隊伍兩度在比賽中遇上沉船，外界直呼不可思議。事發後，鄉公所派吊車將翻覆龍舟吊起，後續將釐清事發原因。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年5月17日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭縣冬山鄉公所今天在冬山河義成橋段舉行龍舟賽，由當地鹿埔村組成的隊伍兩度在比賽中沉船，外界直呼不可思議。究竟是龍舟本身出現問題，還是隊員座位配置出問題，有待相關單位釐清。

由冬山鄉公所舉辦的龍舟賽，上午起在義成橋附近登場。約中午時，由鹿埔村組成隊伍在比賽划到一半時突然沉船，所幸所有隊員都穿著救生衣，部分隊員自行游上岸，其餘隊員由現場救生艇救起。

未料，鹿埔村隊伍之後更換龍舟再度參賽時，划行至半途中又遭遇沉船，不久後整艘龍舟船翻覆，船底朝天，隊員平安上岸。翻覆的龍舟之後被吊車吊起。

由於賽事一連發生2次龍舟沉沒，有人認為河道淤泥過多，疑似未清淤完全所導致；但也有人認為，同一支隊伍第1次使用鄉公所的龍舟、第2次使用縣府的龍舟，但2次都沉船，也可能是隊員配置問題；也有人認為是龍舟本身結構造成。

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鄉公所表示，賽前已請縣府清除河道淤泥，加上鹿埔村隊伍在出事前、出事後，其他隊伍在比賽時都很順利，且提供比賽的龍舟在賽事前都有維護及檢查，沉船原因還要再調查，後續將在進一步檢視龍舟結構。

「絕對不是隊員座位配置出問題」鹿埔村龍舟隊強調，在沉船之前，隊伍於上午8時曾參加首場比賽，當時競賽過程就很順利，但之後同樣的配置卻遇上2度沉船，希望外界仔細檢視龍舟是否有問題才造成。（編輯：林恕暉）1140517

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