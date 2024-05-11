美國中西部政府慶台美人傳統週 表彰各領域貢獻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞紐約11日專電）美國密西根州、伊利諾州威斯蒙市以及俄亥俄州威斯特維爾市宣布今年5月歡慶台美人傳統週，表揚台美人在社會、經濟及科技方面的貢獻，也反映台美人長年耕耘當地社區，促進台美友好關係的重大意義。

駐芝加哥辦事處今天發布新聞稿指出，密西根州政府將台美人傳統週訂於5月5日至11日，並讚賞密西根台美人對促進雙方文化及商務交流的付出；伊利諾州威斯蒙市（Westmont）及俄亥俄州威斯特維爾市（Westerville）則預計在5月12日至19日慶祝台美人傳統週。

駐芝加哥辦事處處長類延峰感謝美中西部台美人對台美關係的貢獻，並指出台美人長期推動雙方文化、商務等各方面交流，都深化台美民間合作基礎。

類延峰表示，上述各地行政部門辦理歡慶台美人傳統週代表台灣能見度在美中西部已獲顯著提升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

辦事處表示，密西根州傳統週宣告內容特別提到密西根人文協會（MITAI）及大底特律台灣商會（TCCGD）對提升雙方關係的努力，並由MITAI會長楊逸鴻代表接受。

辦事處說，伊州威斯蒙、俄州威斯特維爾兩市市長甘特（Ron Gunter）、萊特（Kenneth Wright）分別頒贈宣言予伊州、俄州中部台灣人公共事務會兩分會的會長陳叙儒及何玉時，讚揚台美人社群組織及僑團深化台美民間的交流與連結。（編輯：馮昭）1130511