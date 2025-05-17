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中國籍父子搭橡皮艇闖台被逮 父收押子收容

2025/5/17 16:14
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（中央社記者葉臻桃園17日電）昨天有一對中國籍父子搭橡皮艇從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，被海巡署逮捕送辦。桃園地方法院認宋男犯罪嫌疑重大但罪名範圍待查，裁定羈押禁見；少年則由桃園市專勤隊收容。

海巡署北部分署表示，昨天上午有2名中國籍人士自稱搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，逮捕後報請檢調偵辦；據了解，2人為41歲的宋男及17歲兒子，從福建共乘橡皮艇來台，宋男聲稱是在中國受到迫害才要來台灣投奔自由，但確切來台動機仍待調查釐清。

桃園地檢署今天向桃園地方法院聲請羈押宋男，少年則移送少年法庭；桃園地方法院表示，少年雖觸法嫌疑重大，但法官認為少年與父親同住，本件行為難有選擇之可能，衡酌少年身心發展及涉案情節，認無收容之必要，故命責付海巡署後轉交移民署桃園市專勤隊。

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桃園市專勤隊向媒體表示，已在社工陪同下對宋姓少年完成複訊筆錄，宋姓少年表示是第一次來台灣，在台灣無任何親友可以具保；由於宋姓少年身分特殊，可能涉有國安疑慮，未來仍有再出庭應訊必要，因此在強制出境之前，將由移民署依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規定予以收容，同時顧及其兒少應有權益。

桃園地方法院指出，宋男經訊問後否認犯行，然依證據足認犯罪嫌疑重大，但所涉罪名範圍尚待調查確認；宋男自承抵達台灣後居住於沙灘、無固定居所，已有事實足認有逃亡之虞，若非予羈押難以確保後續偵查、審判或執行程序之順利進行，因此有羈押必要，裁定自今天起羈押2月，並禁止接見、通信。（編輯：張銘坤）1140517

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