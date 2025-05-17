立院刪減預算影響 資策會：暫緩調薪晉升獎勵等措施

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（中央社記者蘇思云台北17日電）受到立法院刪減預算影響，資策會截至今年4月預算缺口達新台幣13.4億元。資策會今天證實，暫緩辦理調薪、晉升、績優獎勵等方案，待營運狀況好轉時，已暫緩的相關措施將逐步恢復辦理。

財團法人資策會16日內部信指出，由於立法院刪減預算，2025年面臨創會以來最大財務缺口。資策會全年度預算原為新台幣45億元，1月時預估缺口有18.3億，至4月缺口仍有13.4億，首長們皆親自帶領團隊積極開拓案源，希望能提升營運收益。

內部信表示，就財團法人運營而言，面對龐大財務缺口，解決之道除開源外、僅有節流一途，別無其他政策工具。因此日前奉首長核示暫緩辦理的調薪、晉升、績優獎勵等撙節方案，皆為保障全體人員工作權益，所不得不然的決策。

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資策會今天回應中央社詢問，確實如公告內容，日前奉核示暫緩辦理調薪、晉升、績優獎勵等方案，待營運狀況好轉時，已暫緩的措施將逐步恢復辦理。

資策會高層日前坦言，今年因預算刪減會比較辛苦，規劃今年主要聚焦3任務，分別是協助產業導入AI技術、幫中小企業導入AI，以及持續健全台灣數位生態。（編輯：林克倫）1140517