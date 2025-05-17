關稅雖暫停 香港玩具巨頭仍將生產移出中國

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（中央社台北17日電）美中兩大經濟體雖然宣布暫停90天互相加徵的關稅，但香港玩具巨頭偉易達（VTech）仍決定將生產移出中國。

綜合香港經濟日報、英國金融時報近日報導，偉易達是知名電子玩具生產商，也是全球最大的玩具製造商之一。該公司為美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）和塔吉特（Target）供貨。

偉易達創辦人黃子欣日前在記者會表示，計畫明年底前將所有供應美國市場的生產線移出中國。他同時警告，關稅也意味著美國消費者將「不可避免地」為玩具支付更高價格。

黃子欣透露，公司計畫將生產轉移至位於馬來西亞、墨西哥和德國的工廠。

美中兩國稍早前達成貿易休戰協議，美方已將中國進口商品的關稅從145%降至30%，為期90天。雖然如此，偉易達出於長遠考量仍決定推進重塑供應鏈的計畫。偉易達也生產嬰兒監視器、智慧手機和耳機。

據報導，黃子欣表示，在美國對中國商品145%的關稅下，中國產品不可能銷往美國，但30%的關稅意味著情況「可控」。

對於「若是關稅維持高位是否會考慮退出美國市場」的問題，黃子欣說，公司沒有退出美國市場的計畫，「美國目前仍然是我們的主要市場…我們不會放棄美國市場」。

偉易達公布2025年財政年度營收為22億美元，較去年增長1.5%（截至2025年3月31日為止的年度）。由於營運支出增加，股東應占利潤下降5.9%至1.568億美元。考慮到美國消費者縮減支出，公司預測2026財年收入將下降。

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黃子欣還說，美國消費者將面臨進口商品價格上漲的情況，關稅會導致部分銷往美國的產品價格上漲，「這將不可避免地影響消費者的部分購買力」。

據指出，偉易達一直在與美國零售商針對漲價進行談判，但尚未做出決定。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140517