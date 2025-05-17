日本埼玉4小學生遭撞 肇逃車主中國男子失聯

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本埼玉縣三鄉市14日發生一起多名小學生遭車撞的肇逃案件，有4名男童受輕重傷。日本警方調查研判，車禍當時車上有2人，車主是中國籍男子，車禍當時很可能就是駕駛人，該男至今下落不明。

日本放送協會（NHK）報導，14日傍晚，一輛SUV休旅車衝進放學中約10名小學生的行列，造成4名男童受傷後逃逸，警方朝駕車肇事逃逸事故方向偵辦。

日媒報導，受傷的4名男童都是小學6年級學生，其中1人右腳掌可能是撕裂性骨折，其他3人輕傷。

車禍發生後，這輛休旅車在現場多次左轉、右轉後，穿越住宅區逃逸，15日在距離車禍現場2公里處的一家公司員工宿舍的停車場被發現。日警已扣押這輛車。

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警方調查得知，車禍發生當時這輛肇事車上有2人，兩人都是中國籍男子，其中車禍當時開車的男子至今下落不明。

偵辦此案的相關人士透露，車禍發生時，同在車上的另一名中國籍男子的住處已被警方掌握，並已接受警方詢問。（編輯：田瑞華）1140517