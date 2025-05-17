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幻藍小熊東南亞宣傳 采甄買榴槤擴香瓶遭禁令

2025/5/17 15:31（5/17 15:51 更新）
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女團幻藍小熊（GENBLUE）帶著迷你專輯「ACT LIKE THAT」前往泰國曼谷宣傳，特別體驗打泰拳，其中成員毓（左3）更被教練稱讚是「泰拳女王」。（天空娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月17日
女團幻藍小熊（GENBLUE）帶著迷你專輯「ACT LIKE THAT」前往泰國曼谷宣傳，特別體驗打泰拳，其中成員毓（左3）更被教練稱讚是「泰拳女王」。（天空娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月17日
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（中央社記者王心妤台北17日電）女團幻藍小熊4月底帶著迷你新輯連跑泰國、馬來西亞、香港等東南亞國家宣傳，成員們也趁空買了不少伴手禮，其中成員采甄因買榴槤擴香瓶，被要求不准在宿舍用，成為此行笑點。

根據經紀公司提供資料，幻藍小熊（GENBLUE）帶著迷你專輯「ACT LIKE THAT」前往曼谷、吉隆坡、香港宣傳，也在泰國上了打歌舞台、馬來西亞參加校園演唱會並在香港的頒獎晚會表演，吸引不少粉絲跟隨行程。

幻藍小熊為了拍攝節目，特別體驗打泰拳，成員毓被教練稱讚有天份，是天生的「泰拳女王」。她們也換上泰國高中制服上街，用英文或泰文介紹音樂作品。成員許媛媛表示，雖然當下說得可能不太標準，但路人都熱情給予笑容回應。

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由於多地宣傳，每個人的行李都差點超重，采甄此次買了好幾罐「榴槤擴香瓶」想送給家人跟其他成員，讓團員都哭笑不得甚至避之唯恐不及，團長XXIN更祭出「不准在宿舍或公司使用」的警告。

幻藍小熊將於24日在台北信義香堤廣場舉辦「GENBLUE ACT LIKE THAT」演唱會。（編輯：李亨山）1140517

女團幻藍小熊（GENBLUE）帶著迷你專輯「ACT LIKE THAT」前往泰國曼谷，換上泰國女高中生制服上街頭宣傳。（天空娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月17日
女團幻藍小熊（GENBLUE）帶著迷你專輯「ACT LIKE THAT」前往泰國曼谷，換上泰國女高中生制服上街頭宣傳。（天空娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月17日
采甄
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