台美貿易倡議2階段談判 強迫勞動產品擬下架、禁輸入

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（中央社記者蘇思云、賴于榛台北3日電）台美21世紀貿易倡議2階段談判今天落幕，其中在勞動議題，雙方初步達成共識，未來若發現供應鏈有強迫勞動的產品時，應禁止進口或下架，不過台灣目前無相關法制，後續將探討如何建立法制基礎與人力，藉此保障人權。

台美去年6月在華府簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，目前為法規檢視階段，等待生效。

第2階段談判議題聚焦農業、勞動與環境，去年8月在華府首次實體談判，第2次實體談判經過5天馬拉松式談判，今天在台北落幕。

行政院經貿談判辦公室今天晚間舉行記者會，說明談判重點。在勞動議題方面，雙方討論如何推動保障國際認可的勞動權益，包括消除全球供應鏈的強迫勞動，並討論企業於協助保障勞動權益所扮演的角色與責任。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮指出，勞動議題涉及國際勞工組織（ILO）規定，台灣必須了解國際間勞工與ILO規定等，美國跟台灣都有國內法規需互相比對。美方很關切全球供應鏈中強迫勞動的議題，但國際間與美方如何定義強迫勞動，又該如何了解供應鏈是否有強迫勞動等，就要花費不少時間。

行政院政務委員鄧振中表示，美國希望供應鏈不同階段，若發現有強迫勞動產品，應該制止繼續在供應鏈中往下移動，台灣也應該禁止這類產品進口，包括邊境禁止輸入，若是在國內市場發現，目標則是下架產品。

鄧振中指出，台灣很重視人權，若有任何違反人權的產品在市面流通，可能惡化對於人權的傷害。現行問題在於，台灣目前沒有這套制度，因此需要有更多法制基礎，以及時間訓練更多人員，建立更完整體系，未來才知道如何處理這類議題。

媒體關注是否需要修法，鄧振中指出，這部分在台灣應該是很有共識的議題，但也有跟美方解釋，現行法律確實無法徹底執行，若要達成目標，需要透過制定新法或修法，也需要足夠的人員與預算。

此外，美方也詢問台灣對於遠洋漁船漁工保護方法與機制，鄧振中指出，台灣正在推動相當完整的改善漁工計畫，因此也花費不少時間跟美方解釋。

環境議題方面，楊珍妮指出，環境議題包羅萬象，包含資源保護、永續森林管理等，也互相了解雙方規定，最關心的議題是去碳化相關規定，另外也提到要促進公眾參與環境議題等，鼓勵企業善盡企業責任等，但並未討論核能、再生能源相關議題。（編輯：潘羿菁）1130503