台美貿易倡議2階段談判落幕 雙方盼促進農業貿易

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（中央社記者賴于榛、蘇思云台北3日電）為期5天的台美21世紀貿易倡議第2階段談判今天落幕，行政院經貿談判辦公室表示，雙方針對農業、環保、勞動充分交換意見，還舉行利害關係人座談，談判圓滿落幕，盼能促進農業貿易。

台美去年6月在華府簽署 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。 看更多 關閉 首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，目前仍在法規檢視階段，等待生效。

第2階段談判議題聚焦農業、勞動與環境，去年8月在華府首次實體談判，第2次實體談判於台北舉行，自4月29日起，歷經5天馬拉松式談判順利結束。

經貿辦透過新聞稿表示，負責此次談判的行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮指出，雙方針對3議題的文本內容均有充分討論，對於彼此法律制度、行政措施都有更多理解，會議收穫豐富，對後續談判有相當大的助益。

經貿辦指出，農業議題部分，雙方討論如何透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等作法，尋求可促進農業貿易的法規，同時討論促進糧食安全與創新技術等生產作法的合作機制，藉以提高農業生產力，減少土地、水以及燃料的使用，有助氣候調適及韌性。

環境議題部分，經貿辦表示，雙方討論如何深化貿易與環境議題的合作，包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化，也討論交換貿易與環境等議題資訊，還有共同推動自然資源保育等環保議題。

在勞動議題方面，雙方討論如何推動保障國際認可的勞動權益，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動，以及企業於協助保障勞動權益所扮演的角色與責任，且台美將合作發展更具包容性的貿易政策，創造更多機會，促進性別平等，彰顯貿易可以成為良善的正面力量。

此外，美國參眾兩院國會專業幕僚也組成跨黨派觀察團，利用此行與經貿辦交換意見。（編輯：潘羿菁）1130503