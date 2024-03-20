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首頁 / 政治

蕭美琴合照捷克議長引中國不滿 吳釗燮：我們做對了

2024/3/20 10:21（3/20 10:57 更新）
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捷克參議院議長維特齊（左）19日在X社群平台上發布與副總統當選人蕭美琴（右前）合照。（圖取自twitter.com/Vystrcil_Milos）
捷克參議院議長維特齊（左）19日在X社群平台上發布與副總統當選人蕭美琴（右前）合照。（圖取自twitter.com/Vystrcil_Milos）
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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）捷克參議院議長維特齊發布與副總統當選人蕭美琴合照，引發中國不滿。外交部長吳釗燮今天表示，中國在各式各樣議題都會抗議，美國友人甚至說「如果中國生氣，就好像我們做對了」。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）發布與副總統當選人蕭美琴合照。吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會報告業務並備質詢，會前媒體詢問合照一事引發中國不滿，吳釗燮表示，中國這種抗議是無效的，蕭美琴是受到歐洲智庫邀請前去演講、探訪友人。

吳釗燮說，不管是他到歐洲或是歐洲朋友到台灣，中國都會抗議，中國在各式各樣的議題不斷抗議，「好像中國不抗議就有點不太正常」。

吳釗燮表示，有些美國朋友甚至說，「如果中國生氣，就好像我們做對了」，蕭美琴就職前還有一定自由度，在正式上任前，若有友人邀請訪問，外交部也會做好安排。

維特齊在社群媒體發布與蕭美琴合照；外交部昨天舉行例行記者會，發言人劉永健答覆媒體相關提問時表示，有關台捷是否有新合作計畫，若有進一步消息將會對外說明。

2020年8月30日，捷克參議院議長維特齊率近90人訪問團來台。當時維特齊還受邀到立法院發表演說，是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場發表演說，也是非邦交國議長中第一人。（編輯：蘇志宗）1130320

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