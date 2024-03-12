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拜登提2025年總預算 編列1億美元助台海安全

2024/3/12 02:32
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（中央社記者石秀娟華盛頓11日專電）白宮今天公布2025財政年度預算案，重點包括增進美國在全球的嚇阻力，因應主要對手中國帶來的挑戰。其中國務院請求編列1億美元協助台灣強化嚇阻力，維持台海和平穩定。

根據美國國務院的新聞稿，2025財政年度預算案將提供資源，供國務院和美國國際開發總署（USAID）擴大與國際夥伴的合作，深化關係。

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在台灣方面，國務院請求編列1億美元（約新台幣31億4000萬元），持續投資於增強台灣安全的計畫，其中也包括透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）方式，向台灣提供軍援的方案，加強台灣的嚇阻能力，維持台灣海峽的和平與穩定。

美國總統拜登（Joe Biden）去年8月提出將提供台灣8000萬美元外國軍事融資的方案，並在11月簽署，是美國首度透過軍事融資貸款提供台灣軍援。（編輯：陳彥鈞）1130312

#台灣
#拜登
#美國
#美國國務院
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