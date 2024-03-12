美年度預算首列台灣 外交部：傳遞捍衛台海和平訊息

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（中央社記者吳昇鴻台北12日電）美國首度在財政年度預算案編列經費協助台灣強化嚇阻力。外交部今天表示，這是美方再次展現對台灣國防需求的高度重視，協助強化台灣防衛與嚇阻能力，感謝美方落實對台灣的安全承諾，明確傳遞協助台灣強化防衛能力與捍衛台海和平穩定現狀的訊息。

白宮公布2025財政年度預算案，重點包括增進美國在全球的嚇阻力，因應主要對手中國帶來的挑戰。其中國務院請求編列1億美元協助台灣強化嚇阻力，維持台海和平穩定。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會表示，美國首度在預算案中單獨列出台灣，編列經費協助台灣強化嚇阻能力，這是美方再次展現對台灣國防需求的高度重視，協助強化台灣防衛與嚇阻能力，外交部對此表示高度歡迎。

劉永健說，感謝美國政府持續依據台灣關係法及「6項保證」，落實對台灣的安全承諾。

外交部發布新聞稿指出，美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）指出，這是首度為台灣單獨匡列特定預算項目，再次彰顯美國對提供台灣安全援助及對維護自由開放印太區域的承諾。此外，美國國防部也編列5億美元用於補充透過「總統提用權」（PDA）提供給台灣軍援後的美國武器庫存。

外交部表示，對於美國行政部門持續以多元政策工具及具體行動，明確傳遞協助台灣強化防衛能力與捍衛台海和平穩定現狀的積極訊息，表達誠摯歡迎與感謝。

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外交部指出，繼2024會計年度的國務院預算說明首度納入台灣安全相關內容後，拜登政府這次進一步就單獨匡列對台軍援預算項目創下首例；拜登3月7日首度在「國情咨文」中強調美國將挺身支持台海和平穩定，以及美方持續常態化對台軍售等具體作為，凸顯美國對強化台灣防衛能力及台海與印太地區和平穩定的高度重視。

外交部表示，台灣除了將持續落實相關國防改革、強化國防能力，並將持續與美國等理念相近夥伴緊密合作，積極捍衛台海及區域內的和平穩定與繁榮。（編輯：郭無患）1130312