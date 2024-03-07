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美參院共和黨領袖籲挺台 外交部：感謝落實安全承諾

2024/3/7 13:03
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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）今年是台灣關係法立法45週年，美國聯邦參議院共和黨領袖籲美台共同面對對手。外交部今天表示，中國企圖片面改變現況已引起國際高度警覺，外交部感謝美行政部門以及國會跨黨派議員重視並落實基於「台灣關係法」與6項保證的對台安全承諾。

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈6日在參議院院會中表示，美台關係具有獨特價值。中國正試圖以武力重繪地圖，美國應與台灣站在一起，迎戰對手，並投資軍事能力。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會答覆相關提問時表示，中國近年企圖片面改變現況、挑戰國際秩序、對外擴張的意圖與動作明顯，已引起國際社會的高度警覺。

劉永健指出，外交部誠摯感謝美國行政部門以及國會跨黨派議員重視、並落實基於「台灣關係法」與6項保證的對台安全承諾。

美國國會議員跨黨派小組5日提出法案，給予中國「字節跳動」（ByteDance）約6個月的時間與熱門短影音應用程式TikTok切割，否則將面臨美國禁令。

劉永健指出，資訊安全以及錯假訊息衍生認知作戰問題，尤其是威權國家利用民主社會的開放特性進行的資訊操作，民主陣營國家都很重視與關切。

他表示，外交部對於美國國會議員的提案，沒有評論，外交部會配合國內主政機關的規定及評估規劃，採行強化國內民主韌性的各項作為。（編輯：郭無患）1130307

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