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李強稱堅持一中原則反台獨 外交部批老調重彈

2024/3/5 12:49
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（中央社記者吳昇鴻台北5日電）中國國務院總理李強今天在中國人大稱堅持一中原則和九二共識，反對台獨分裂與外來干涉。外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，扭曲台灣主權地位的說法不會改變台海現狀及國際公認客觀事實。

中國全國人大會議今天開幕，李強在人民大會堂進行政府工作報告。在兩岸部分，他談及堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂與外來干涉，推動兩岸關係和平發展。

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對此，外交部發言人劉永健今天在例行記者會面對媒體詢問時表示，李強說法是老調重彈，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國也未曾有1天統治過台灣。

劉永健說，任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海現狀及國際公認客觀事實；台灣日前完成總統大選，上百名國家政要對台灣表達祝賀，台灣將持續堅守民主自由價值，積極聯合理念相近國家共同致力維持全球及區域的民主、和平與穩定。（編輯：翟思嘉）1130305

#台灣
#李強
#劉永健
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