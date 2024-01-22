日華懇研議組團參加520就職 盼台日美議員對話

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（中央社記者戴雅真東京22日專電）日本國會最大團體「日華議員懇談會」今天召開臨時總會，研議520組團訪問台灣參加總統就職典禮，並希望趁美國議員也組團訪台的機會，在台舉行台日美跨黨派國會議員的「台美日戰略對話」會議。

關注台灣總統大選後的台日合作，並感謝台灣在日本能登半島強震後捐款賑災，日華懇會長古屋圭司及幹事長代行（相當於副幹事長）金子恭之13日訪台，15日返回日本。日華懇今天召開臨時總會，由古屋報告前往台灣的觀選心得，並討論5月赴台灣參加總統就職典禮相關事宜。

副總統賴清德以總統當選人身分致賀電，表示很高興古屋在開票當天從日本前來祝賀，令他相當感動。

賴清德表示，台日地理相鄰，共享自由、民主、人權、法治等基本價值觀，互為重要夥伴及友人，在發生天然災害或雙方有困難時，均相互扶持度過難關，形成「善的循環」。他深信台日關係將以此為基礎，持續深化在各領域的合作與交流。

他表示，日華懇向為日本國會推動台日關係要角，數度發表支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、世界衛生組織（WHO）等聲明，古屋也數度訪台與他晤敘，非常支持台灣，對此表示感謝。

古屋在會中報告赴台觀選見聞，表示在勝選晚會上見識到台灣人對民主選舉的狂熱，會場噴出大量紙片，那股氛圍令他相當震撼。

他說，開票的即時電視畫面上，數字每30秒就變化一次，全台灣各地的立法委員選舉結果能同時展現，這也是日本沒有的。他還展示在台灣獲贈的賴清德團隊Team Taiwan競選棒球外套。

古屋表示，台灣總統大選的結果，民進黨打破歷史紀錄3連任。賴清德當晚抵達開票會場時，第一個就和他握手，賴清德笑容滿面，兩人握手的畫面也被媒體捕捉下來。

他還說，立法院接下來要在2月1日舉行正副院長選舉，檯面下競爭激烈，將密切關注選舉結果。

古屋表示，前首相安倍晉三說過「台灣有事就是日本有事」，他也曾用台語在總統蔡英文面前重述這句話，但今年1月能登半島發生強震，蔡總統反而發文說「日本有事就是台灣有事」，對日本伸出援手。雖然有日本政府拒絕台灣救難隊的誤傳，但這絕對不是事實。

古屋說，他在拜會蔡總統時，曾邀蔡總統在卸任後訪日，她當時說「很喜歡日本，很想要去」，今天會中也有多位議員提案，希望邀請蔡總統卸任後訪問日本。至於日本跨黨派議員組團訪台參加520總統就職大典一事，由於5月國會仍在開議中，因此將與國會商議，希望盡可能號召更多議員訪台。

日華懇在2021年7月與台灣、美國的國會議員合作舉辦台美日戰略對話。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在日本舉辦第1、2屆採線上會議方式舉辦，去年原本計劃在台灣首度舉行實體會議，但因台灣選舉，時程對不上而作罷。

古屋說，由於520總統就職典禮時，美方議員應該也會組團訪台，他認為可藉這機會在台灣舉辦實體會議，但還需要台日美三方協調，尚未定案。（編輯：郭中翰）1130122