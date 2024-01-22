分析：小馬可仕祝賀賴清德當選 意在深化菲台關係

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（中央社馬尼拉22日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕上週公開祝賀賴清德當選台灣總統。政治分析家認為，此舉除展現善意，也顯示小馬可仕期盼深化與工業化台灣的連繫，同時與美國建立更緊密的安全關係。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天刊登菲國政治分析家海達里安（Richard Heydarian）的投書。海達里安在這篇評論中指出，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）不僅在社群平台X發文祝賀賴清德當選台灣總統，還說「我們期待（菲台）在未來幾年內密切合作，強化共同利益」。此舉顯已超越過往菲國領袖表態的慣例，中國也在第一時間表示譴責，要小馬可仕「多讀讀書」，並「正告菲方不要在台灣問題上玩火」。

小馬可仕的賀詞不僅在近年的台菲往來上十分罕見，他所傳達的訊息也較美國、日本、澳洲、新加坡和其他國家領導人更進一步。其他國家向賴清德的勝利表示祝賀之際，同時小心翼翼地避免提及台灣「總統」一詞。

雖然後來菲律賓總統辦公室和外交部再度強調馬尼拉仍堅守「一個中國」政策，但小馬可仕顯然對台灣抱有不同於以往的新看法。

小馬可仕曾公開承認，一旦爆發衝突，菲律賓和台灣的戰略命運將緊密相繫；他似乎也在考慮升級菲台經濟關係，並與志同道合的國家展開更密切的戰略合作，以嚇阻任何入侵台灣的行動。

儘管菲律賓與台灣彼此相鄰且經濟往來密切，但長期以來雙方關係一直受限，最理想的狀況也僅能稱得上「不慍不火、熱度有限」。台菲也在南海主權聲索問題上存在爭議，使得彼此關係更形複雜。

在菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內，台菲關係進一步惡化，因為菲國官員當時公開宣稱台灣是「中國的一部分」，杜特蒂的立場也極為親中。

小馬可仕則來自菲國北部面向台灣的省份。在他領導下，馬尼拉承認了2個重要的地緣政治因素。首先是台灣地理位置距菲律賓太近，因此不容忽視。

事實上，與幾乎所有東南亞國家協會（ASEAN）國家的首都相較，馬尼拉與台北的距離最近。菲國與台灣僅相隔巴士海峽，部分島嶼及軍事基地距離台灣僅約185公里。

其次，一旦菲律賓的盟友美國因台灣問題與中國直接衝突，馬尼拉也不可能真正保持中立。

考量到上述2項因素，小馬可仕允許美國在菲國擴大軍事存在，允許美軍出現在該國最北的省份；菲國也正研究如何與日本建立更緊密的防務關係，甚至可能協議在雙方領土部署軍隊。日菲美三方聯盟似乎逐漸成形，以有效阻止中國在南海的侵略行動。

實際上，小馬可仕正在美國主導、針對中國的「整合性威嚇」（integrated deterrence）戰略中發揮作用。作為交換，他希望在南海應對中國威脅時可得到更多奧援，並獲得更多高品質的投資，包括尖端產業。

除希望吸引美國和日本企業，菲國也將自己定位為台灣新南向政策的可能受益者。該政策旨在確保台灣的對外投資多元化，以降低對中國的依賴。

由於台灣在半導體生產領域位居領先地位，菲國正努力在以台灣為中心的供應鏈占有一席之地。具體來說，馬尼拉在晶片封裝和測試領域具有較大潛力，之後也可能轉向更高附加價值的領域。

整體來說，小馬可仕政府發現了眼前的關鍵時機，不僅可以最大限度地拓展與台灣的往來，同時也能與美國建立更緊密的安全關係，這些作為都可能有助嚇阻中國侵略。

小馬可仕的這項策略已經惹惱中國，但他將保衛菲國領土、抵禦中國擴張主義放在更重要的位置，同時他也得出結論，即中國不可能提供超越上述考量的經濟利益。從民調結果看來，多數菲國民眾也支持這個新的政策方針。（譯者：屈享平/核稿：施施）1130122