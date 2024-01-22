賴清德屏東謝票 要發展經濟讓社會更安定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）總統當選人賴清德今天到屏東參拜及謝票。賴清德表示，未來領導國家會與立委合作，首要守護國家主權及民主自由，並要發展經濟，支持大公司、扶持中小企業，讓社會更安定。

賴清德今天在屏東舉辦感恩茶會，隨後在屏東縣長周春米、立委鍾佳濱、屏南立委當選人徐富癸等人陪同下，轉往代天宮參拜，現場聚集眾多支持者，還有支持者要求自拍及簽名，氣氛熱絡。

賴清德致詞表示，未來領導國家會與立委共同合作，一起守護國家主權、民主自由及重視人權的生活方式，同時更要發展經濟，支持大公司、扶持中小企業，讓社會更加的安定。

賴清德強調，22縣市均衡發展共同往前走一步，遠比任何1個城市往前走100步要來得重要，所以屏東所需求產業及交通建設必須推動，讓年輕人可以回到屏東打拚、讓老年人含飴弄孫。

「要讓台灣更加國際化」。賴清德說，國際社會都肯定台灣的民主精神，因為台灣人民面對中國威脅，依然堅持民主，未來與副總統當選人蕭美琴共同領導國家，會與國際社會更加合作，讓台灣走進世界。（編輯：黃世雅）1130122