彭博：國民黨總統大選失利 面臨空前影響力危機

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（中央社台北24日綜合外電報導）彭博今天報導，台灣本屆總統大選選前，國民黨把勝選希望寄託在說服選民，他們致力於台灣利益而非中國利益。但這個核心論述卻在投票日前短短幾天被國民黨自己人給削弱了。

前總統馬英九接受德國之聲專訪時直言，無論台灣如何自衛都永遠無法抵禦與大陸戰爭，「也永遠無法獲勝」。彭博報導指出，馬前總統這番話意指台灣在抵抗北京政府上太過無能為力，重挫國民黨所傳達的訊息。

國民黨總統候選人侯友宜旋即表示他與馬前總統的兩岸主張不一樣，馬英九也據傳未受邀參加藍營選前之夜造勢活動；即便如此，選民仍不為所動，在大選當天讓國民黨史無前例連續第3次總統選舉失利。

這起事件凸顯了台灣歷史最悠久政黨內部的危機：要如何吸引日益與中國劃清界線選民的青睞，但同時讓黨內支持最終走向統一的保守派大老們滿意。

這次大選國民黨候選人侯友宜以近100萬票敗給民進黨候選人賴清德後，看到這個起源可回溯至1894年，在推翻清朝帝制、建立中華民國過程中發揮重要作用的政黨，在台灣舉行第一次總統直選投票的28年後面臨了攸關性危機（crisis of relevance）。

彭博報導，對國民黨來說，這樣的結果標誌著一個令人不安時刻。儘管政黨票比2020年大選有所增加，但國民黨在統一的承諾仍招致許多選民不信任，尤其是面對一個日益專制的習近平政府領導的中國。

政治大學選舉研究中心研究員蔡佳泓說，「國民黨有親中問題」。他說：「當然他們可以以本身較為了解中國來與其他政黨做區隔。然而，中國在世界上愈來愈具脅迫性、愈來愈不受歡迎，這就是國民黨輸掉今年總統選戰的原因。」

美國麻州史密斯學院政府學助理教授紐蘭德（Sarah Newland）說，國民黨「尚未弄清楚要如何走進新的意識形態基礎，一個既能讓黨內保守派滿意，又能吸引台灣選民」的基礎。

台灣民意教育基金會去年8月的民調顯示，僅11.8%的台灣受訪者支持統一，48.9%支持正式獨立，26.9%的人傾向維持現狀。而政大一項長期研究同樣顯示，台灣約略30年的民主讓境內自我認同感日益茁壯。

儘管如此，國民黨在台灣政治依舊是一股重要勢力，特別是在地方層級。國民黨不僅是立法院第一大黨，也控制著台灣22個縣市的14個，相較於民進黨的6個。

前國民黨立委許毓仁說：「民眾不會在地方選舉上針對統獨問題進行投票，因此有更大意願來投給國民黨。」而國民黨可以藉最近這次選舉失利來自我審視一番。許毓仁說：「如果國民黨能夠從內部改變，這次失敗不一定是壞事。」他說：「這並不意味著國民黨必須與中國斷絕關係，但需要提供更有說服力的論述，展現出它在中國議題上是一個值得信賴的政黨。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130124