美國國會台灣連線共同主席 將參加賴清德就職典禮

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）繼美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾，宣布參加總統當選人賴清德的就職典禮後，眾議院「台灣連線」共和黨籍共同主席巴爾今天也表示，將出席5月的典禮。

北美洲台灣商會聯合總會今天在國會山莊舉行「叩門之旅」記者會，友台眾議員包括巴爾（Andy Barr）、克勞基特（Jasmine Crockett）、賽爾夫（Keith Self）、金映玉（Young Kim）及勃吉斯（Michael Burgess）等人出席。

巴爾於致詞時除了宣布將出席參加5月的就職典禮外，也再次表達力挺台灣民主，支持台灣加強嚇阻力，並盼能持續深化美台經濟關係，從而促進美國人民及台灣人民共享繁榮。

巴爾及「台灣連線」3位跨黨派共同主席去年於聯合國大會開議前發布聲明，強調聯大第2758號決議不涉及台灣代表權，不應禁止台灣有意義參與國際活動。

「台灣連線」今年初也提出決議案，關切中國介選。

金映玉（Young Kim）今天致詞時一一列舉自己身為國會議員的任務，表示將繼續致力於強化美台之間已經相當牢固的關係。如今擔任眾議院外交事務委員會印太小組主席，更是如此。

金映玉表示，她的首要任務之一，是對抗中共日益頻繁的侵略行為，「我們必須努力確保他們（中共）了解，我們正在密切關注他們」。她說自己光是去年就一口氣拜訪9個國家，「無論我走到哪裡，無論我去哪個國家，無論我見誰，我一定提到台灣（可能發生）的突發事件」。

金映玉也分享去年訪台時，與總統蔡英文就軍售議題互動的「幕後」，指當時蔡總統滿臉笑容，以非常委婉的口吻對一票美國議員說：「我沒有要你們派軍隊來，只要交付我們付錢買的（武器）就可以」。

她回憶，蔡總統隨後拿出一張完整清單，上有兩欄。一欄列出台灣購買的清單，另一欄位則是目前交付的武器，「上面什麼都沒有」。

金映玉接著逗趣自稱為台灣在華府的「最猛擁護者」（badass advocate），強調自己的使命之一是確保能提供台灣此時需要的軍備，且必須在中國國家主席習近平「動手」前做到這點。

僑務委員白越珠也是「叩門」陣容之一，她對中央社表示，叩門之旅目的在強化友台聲量，以及加速推進台美避免雙重課稅協定的進度。這幾天30多位台商馬不停蹄拜訪參、眾議員。台商團隊也準備好說帖，以便能在15分鐘內快速讓議員了解來意。

她分享，目前拜會的議員們，每一位都表態支持，不分黨派。有時候台商走進議員辦公室，還沒開口，議員自己先翻開說帖來讀，「讀了7、8秒，他們說：我每一項議題都了解，我站在你們這邊」。

今天在國會的另一端，北美洲台灣商會聯合總會會長江俊霖、僑務委員莊振輝及律師許家誠受美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）邀請，參加關於TikTok議題的記者會。

裴洛西在記者會上數次提到台灣1月的總統選舉，並指出TikTok對選舉的潛在影響，突顯中國政府如何通過社交媒體平台進行言論管制和訊息操控。

她強調，台灣人民對於維護民主價值的決心，以及在外國壓力下堅持言論自由的行為，應被全世界視為榜樣。（編輯：陳承功）1130313

眾議院外交事務委員會印太小組主席金映玉12日出席「北美洲台灣商會聯合總會」叩門之旅記者會。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年3月13日