馬尼拉控中國海警假裝要噴高壓水柱 騷擾菲漁民

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（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）南海情勢持續升溫，美國、日本、澳洲和菲律賓明天將於南海進行首次聯合軍演。菲律賓海巡署今天發布影片，指控中國海警日前在鱟藤礁附近假裝要噴射高壓水柱，藉此威脅菲國漁民。

菲國海巡署西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天在社群媒體表示，菲律賓海岸防衛隊和漁業暨水產資源局4日在鱟藤礁附近投放人工浮魚礁（又稱聚魚浮具，payao）時，編號21551和21556的中國海警船抵達，開始騷擾自願協助海岸防衛隊和漁業局行動的菲律賓漁船。

他表示：「中國海警船竟然假裝要發射高壓水柱，並威脅菲律賓漁民。這彰顯中國旨在剝奪菲律賓人取得我們專屬經濟海域資源權利的非法行為。」

塔瑞耶拉說，菲律賓運送補給物資給擱淺在仁愛暗沙的軍艦時，這2艘中國海警船通常會出現攔阻補給行動。

他表示，鱟藤礁距菲律賓巴拉旺省（Palawan）約128海里，因此位於菲國專屬經濟海域內。

中華民國與中華人民共和國也主張擁有鱟藤礁、仁愛暗沙、黃岩島（又稱民主礁）等南海地物主權。

中國海警局發布聲明表示：「4月4日，菲方組織多艘船隻非法位中國南沙群島鱟藤礁鄰近海域活動，中國海警依法依規處置，現場操作專業規範。」

中國海警局新聞發言人甘羽說，中國對包括鱟藤礁在內的南沙群島及鄰近海域擁有「無可爭辯的主權」，菲律賓公務船「打著所謂護漁幌子非法侵權挑釁，組織媒體蓄意煽炒誤導，持續破壞南海穩定」。

甘羽表示：「我們正告菲方，任何侵權伎倆都是徒勞。中國海警將依法在中國管轄海域常態維權執法，堅決維護領土主權和海洋權益。」

中菲南海主權紛爭近年來升級。中方3月23日部署多艘海警與海上民兵船攔阻菲國船隻靠近仁愛暗沙，阻撓菲方前往擱淺軍艦運補，並向菲律賓補給船8次發射高壓水柱。菲船嚴重受損一度無法航行，3名船上人員受傷，引發國際關注。

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馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的一艘登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。

美國、日本、澳洲和菲律賓國防部今天發布聯合聲明表示，美菲日澳明天將在菲律賓專屬經濟海域內舉行聯合海上行動（MCA），展現4國在海上及海空軍間的專業互動，強化4國軍隊在國防理論、戰術、技術和流程方面的聯合行動力。（編輯：陳惠珍）1130406