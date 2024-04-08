金融時報：拜登將警告中國 美菲防禦條約適用仁愛暗沙

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）報導，菲律賓將二戰時期登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）擱淺在有主權爭議的仁愛暗沙，已成為美國與中國之間的潛在衝突爆發點。

報導指，美國總統拜登本週將在與日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行的三方峰會上，針對中國在南海日益強勢的行動提出警告。

兩名美國高階官員表示，拜登將針對仁愛暗沙周圍情勢表達嚴正關切。馬德雷山號擱淺當地已有25年之久，中國海警近期利用水砲阻止菲律賓運送補給品給船上的軍人，雙方又生齟齬。

官員指出，拜登將強調「美菲共同防禦條約」（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）適用於馬德雷山號。拜登2日與中國國家主席習近平通話時也對當地情況「深表關切」。

一名官員說：「中國低估了情勢升級的可能性。我們已在一連串對話中嘗試表明…我們（美菲）的共同防禦條約涵蓋菲律賓水兵和船艦，因此包括…馬德雷山號。中國必須檢視其策略，否則將面臨一些嚴重後果。」

知情人士透露，美國印太司令阿基里諾（John Aquilino）近期也曾向中國退役軍官代表團和中國前駐美大使崔天凱發出類似警告。拜登政府還透過其他美國退休官員私下向北京傳達類似訊息。

官員們說，華府對為北京「劃下紅線」的做法抱持懷疑態度。一名官員提到：「若針對中國劃出紅線，他們就不會去踩那條紅線，但除此之外仍會為所欲為。」

另名官員則指出，中國可能認為自己的行動尚未觸及美國在共同防禦條約下承諾的門檻。

德國馬歇爾基金會（German Marshal Fund）中國事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為：「當前美中直接軍事對抗的最大風險就是仁愛暗沙。」

她說：「如果北京直接攻擊菲律賓船艦或軍隊，華府將不得不回應…繼而引發美中重大政治危機，最糟糕的狀況是導致更廣泛的軍事衝突。」

菲國駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）說，菲美兩個盟國都希望永遠不必啟動共同防禦條約，但如有必要，「雙方都會毫不猶豫地去做」。

前美國中央情報局（CIA）中國事務首席分析師韋德寧（Dennis Wilder）指出，北京意在試探，若中方嘗試驅離馬德雷山號上的菲國水兵並摧毀船身，美國會如何回應。他還說，中國可能想要比照在南海其他地方的做法，在仁愛暗沙打造一座軍事前哨站。

韋德寧說：「一座距離菲律賓更近的基地，不僅能強化中國在區域的主權聲索，還能在台灣海峽爆發衝突時，為對抗駐菲美軍的戰鬥行動提供一個前沿作戰據點。」

傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲事務專家史密斯（Jeff Smith）主張美國應採取更強硬的立場，「美國應加入與菲軍的聯合補給任務，並尋找其他選項來取代那艘老舊的菲律賓船艦」。

他還說：「美國不能重蹈2012年的覆轍。當時中國利用軍事脅迫手段從菲律賓手中奪走黃岩島（又稱民主礁）的控制權，創下惡劣的先例。」

美國、日本、菲律賓和澳洲7日在菲國專屬經濟海域舉辦首次聯合軍事演習，凸顯各方對仁愛暗沙的憂慮與日俱增。

四國國防部長透過聯合聲明表示，他們支持荷蘭海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年做出的仲裁結果，即駁回中國基於「九段線」主張在南海大部分海域享有歷史權利的說法。

中國駐華府大使館則稱，習近平與拜登通電話時強調北京擁有南沙群島主權，包括仁愛暗沙。中方還指稱，爭議的「根本原因」在於馬尼拉「一再出爾反爾，企圖在無人島礁上建造永久前哨站」。

北京駐華府大使館發言人劉鵬宇說：「美國不是南海問題當事方，卻一再插手，在中菲海事相關問題上挑撥離間，並誣陷中國，造成區域不穩定局勢。」（譯者：曾依璇/核稿：施施）1130408