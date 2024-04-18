中方：仁愛暗沙運補「新模式」 實施一次被菲拋棄

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（中央社台北18日電）菲律賓總統小馬可仕表示，菲國前朝政府曾在南海問題上與中國達成「秘密協定」；中國今天聲稱，與菲國前政府曾針對仁愛暗沙達成管控「君子協定」，並指今年另與現任政府達成運補「新模式」，但僅實施一次，被菲方片面拋棄。

美國之音（VOA）報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）15日表示，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）曾在南海問題上與中國達成一個令人質疑的「秘密協定」，但沒有任何記錄存在。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）在任時的發言人羅奎（Harry Roque）則說，馬尼拉和北京在杜特蒂任內達成維持仁愛暗沙（中方稱仁愛礁）現狀的「君子協定」，即菲方補給船僅運送食物、飲水等補給品，「不會運送建材，或是在仁愛暗沙建設或補強擱淺的菲律賓軍艦」，隨後引發軒然大波。

中國駐菲律賓大使館今天針對外界質疑仁愛暗沙「君子協定」內容，以及菲國前政府為何與中方達成「秘密協定」作出回應。

館方宣稱，菲國前政府執政期間，中菲雙方就仁愛暗沙局勢管控商談達成「君子協定」，目的是管控局勢，維護和平，防止衝突，無關各自主權立場。稱「君子協定」不是秘密協定。直到2023年2月初，即菲本屆政府上台後7個月，雙方有關部門和機構一直都遵守這一協定，有效確保了仁愛暗沙局勢和平穩定。

館方說，菲律賓本屆政府上台後，中方向菲國政府高層多次通報和交涉「君子協定」事宜，並且始終堅持透過對話協商與菲方尋找管控分歧的辦法。除了「中國—菲律賓南海問題雙邊磋商機制」（BCM）會議外，中方去年邀請菲國特使赴中，就情勢管控進行磋商達成內部諒解。

館方聲稱，中方今年初又透過外交管道與菲國軍方反覆商談達成仁愛暗沙運補「新模式」。「有關諒解和安排均在實施一次後，被菲方單方面無故拋棄」。

館方最後強調，中方要求菲方重信守諾，遵守共識，拿出誠意，停止挑釁。（編輯：唐佩君/邱國強）1130418