美菲南海實彈射擊演習 3艘中國軍艦尾隨監控

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（中央社記者陳妍君南海29日專電）美菲法多邊海上演習進入第5天，美菲兩國今天在南海展開實彈射擊演習。中國一連3天派出電子偵察艦「天王星號」、飛彈護衛艦「黃山號」和飛彈驅逐艦「深圳號」監控演習情形。

美菲法3國25日展開多邊海上演習（MME），法國派出巡防艦「葡月號」（Vendémiaire）、菲律賓出動丹轆級船塢登陸艦「南納卯號」（BRP Davao del Sur）和近海巡邏艦「艾卡拉茲號」（BRP Ramon Alcaraz）、美國則派出船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（USS Harpers Ferry）和兩棲船塢運輸艦「薩默塞特號」（USS Somerset）參與演習。

中央社記者登上南納卯號，隨艦採訪為期5天的美菲法多邊海上演習。

美菲法軍艦25、26日在菲律賓巴拉旺島（Palawan）東北方的蘇祿海（Sulu Sea）演習後，27日離開菲律賓領海，進入南海展開分區戰術、跨甲板演習、海上搜救等演練。

記者實地目擊，中國海軍舷號793的815型電子偵察艦天王星號自27日上午6時左右，就開始在3到6海里外尾隨美菲艦艇，直到天色轉暗，晚上7時仍可見到天王星號一路跟監，尾隨至少13小時之久。

隔天，中國海軍舷號570的飛彈護衛艦黃山號約上午7時30分出現在距南納卯號9到10海里處，跟監南納卯號、艾卡拉茲號和葡月號，直到下午1時左右離開；天王星號約下午3時出現，下午5時30分左右才離開。

美菲兩國今天在南海展開實彈射擊演習。由薩默塞特號率先射擊海中目標物「殺手番茄」（killer tomato）大型氣球，南納卯號人員隨後以艦上的點50口徑機槍瞄準射擊「殺手番茄」，最後由艾卡拉茲號射擊。

美菲兩國29日在南海進行實彈射擊演習。圖為菲律賓船塢登陸艦「南納卯號」人員以艦上的點50口徑機槍射擊海中目標物「殺手番茄」大型氣球。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月29日

天王星號和黃山號上午6時左右開始跟監美菲艦艇。實彈射擊演習開始後，中國海軍舷號167的飛彈驅逐艦深圳號約上午9時45分出現；直到下午2時30分左右，美菲法船艦群離巴拉旺島約30到35海里處，3艘中國軍艦才先後離開。

菲律賓和美國正舉行為期3週「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演。這項演習今年動員逾1萬6800名美菲澳軍人，還有法國海軍巡防艦參與，規模超越歷年。

菲中南海主權紛爭不斷升級，美菲兩國在今年的軍演中，首度聯合法國舉行多邊海上演習。這也是「肩並肩」演習區域第一次擴展到菲律賓領海之外，外界關注此舉是否為馬尼拉聯合盟友，為南海可能的衝突或擦槍走火做準備。（編輯：陳惠珍）1130429

美菲法3國29日在南海進行多邊海上演習。圖為美軍「超級種馬」（CH-53E Super Stallion）運輸直升機飛越菲律賓近海巡邏艦「艾卡拉茲號」（前）、美國船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（中）和法國巡防艦「葡月號」（後）。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月29日