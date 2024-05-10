菲國安顧問指中國外交官散布假資訊 籲驅逐出境

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（中央社馬尼拉10日綜合外電報導）菲律賓國家安全委員會（National Security Council）今天呼籲驅逐中國外交官，因為這些外交人員傳播惡意的虛假資訊，違反菲國法律和外交禮節。

路透社報導，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）在聲明中表示，「不應容許」中國大使館的行為未受嚴厲懲罰。

安約指的是本週1則新聞報導提到1名中國外交官和1名菲律賓海軍上將討論南海爭議，通話紀錄疑似外洩，內容顯示菲律賓上將同意向中國讓步。

根據「馬尼拉時報」（Manila Times）刊出的文字紀錄，菲律賓上將同意中方提出的「新模式」，即菲律賓出動較少船艦執行補給仁愛暗沙部隊的任務，並事先通知中方。

中國大使館沒有立即回應對安約聲明發表評論的請求。

路透社沒有聽到報導提及的電話對談，也無法核實已發布的文字紀錄內容。報導稱，兩人是在今年1月談話，文字紀錄是由1名「中國高級官員」提供，但未透露姓名。

安約在聲明中指責中國大使館「屢次參與及傳播虛假、錯誤、惡意資訊」，目的是挑撥離間、製造分裂和破壞團結。

安約說，他支持國防部長呼籲外交部對中國大使館官員採取適切行動。

聲明寫道：「那些違反菲律賓法律和『維也納外交關係公約』（Vienna Convention on Diplomatic Relations）的中國使館人員，以及那些行使惡意影響和干預行動的人員，必須立即被逐出菲律賓。」

在馬尼拉的政治分析師艾瑪杜爾（Julio Amador）說，菲律賓的外交措施應納入驅逐外交人員，中國大使館官員已表現出他們不重視與菲國官員的工作關係。

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他說：「外交建立在信任上，然而中國企圖讓這件事看起來像中國外交人員與菲國政府代表的所有會議都是有約束效果的談判…（中國）無權就菲律賓如何管理其擁有主權的區域向菲方提出要求。」

菲律賓在美國和其他盟國支持下，加強在南海部分海域的活動，中國海警同時也在這些海域巡邏，使得菲中兩國近期在南海爭議區域陷入一連串對峙事件。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130510