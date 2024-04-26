布林肯會習近平 關切台海和平、中國破壞南海穩定

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓26日專電）美國國務卿布林肯的中國行今天落幕，期間會見中國領導人習近平等時，強調維護台海和平穩定的重要性，對中國在南海破壞穩定的行為表示憂心，並關切香港民主制度受侵蝕、中國於新疆及西藏侵犯人權行徑。

布林肯（Antony Blinken）於4月24至26日訪問中國，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天上午告訴媒體，布林肯會見中國領導人習近平、外交部長王毅、中國公安部長王小洪及上海市委書記陳吉寧。

米勒指出，布林肯強調維護台海穩定外，也重申美國以台灣關係法、3個聯合公報及6項保證為指引的一中政策不變。布林肯對中國在仁愛暗沙破壞穩定的行為表示憂心，並表達維護南海法治及航行自由的重要性。

布林肯也與中方討論防止中東危機升級的必要性，強調美國對推動朝鮮半島完全無核化的堅定承諾。

米勒說，雙方就美中關係重點領域以及區域乃至全球議題進行深入、實質、建設性的討論。布林肯對中方強調，美國將持續透過外交途徑，在對美國人民及世界至關重要的分歧和合作領域取得進展，這些都是美國負責任地管理與中國競爭的相關作為。

落實去年「拜習會」承諾方面，布林肯敦促雙邊持續取得進展，包括推進禁毒合作，以阻止芬太尼等合成毒品流入美國，強化兩軍溝通避免誤判及衝突，並就管理先進人工智慧形式帶來的風險及安全挑戰展開會談。

布林肯也討論中國「扭曲貿易」的非市場經濟政策及作法，對美國國家安全構成威脅，他對中國產能過剩造成的全球性經濟後果表示關切，主張為美國勞工和企業提供公平待遇及競爭環境。

美國國務卿重申，美國將繼續採取必要行動捍衛自身及盟友的利益及價值，包括防止美國先進技術被用來「破壞我們的國安及經濟」，但不會不合理地限制貿易或投資。

他強調，解決美國公民在中國被錯誤關押或禁止出境的案件仍然是當務之急，並對香港自治及民主制度受侵蝕、中國跨國鎮壓表示憂心。

布林肯也高度關切中國對俄羅斯國防工業的支持，這種支持使俄羅斯能夠對烏克蘭發動戰爭，並削弱歐洲及跨大西洋安全。

米勒指出，雙方重申保持開放溝通管道的重要性，並同意在未來一段時間內，在美、中兩國持續進行高層外交及互動。（編輯：陳正健）1130426