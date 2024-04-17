美菲軍演再登鄰近台灣巴丹群島 將模擬奪回島嶼領土

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（中央社馬尼拉17日綜合外電報導）隨著馬尼拉當局將焦點轉向外部防禦，菲律賓和美國軍隊於下週在面向台灣及南海等地區展開的聯合軍事演習期間，將就奪回被敵人占領的島嶼進行模擬。

路透社報導，1萬6700名軍人4月22日至5月10日將參加一年一度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，接受海上安全、防空與飛彈防禦、動態飛彈打擊、網路防禦和資訊作戰等訓練。

「肩並肩」軍演菲律賓執行官洛希科（Michael Logico）說：「這是這項海上演習首度在菲律賓領海之外進行。」

中國近日在南海和台灣海峽氣焰囂張跋扈，這項軍演目的在提升兩國軍隊協同作戰能力。南海和台灣海峽是美中緊張關係的引爆點。

針對這項計劃中的演習，中國外交部警告，菲律賓應該「清醒地認識到」，拉攏域外國家在南海炫耀武力並挑動對抗，只會加劇緊張局勢並破壞地區穩定。

中國外交部發言人林劍在例行記者會中說：「試圖引入外部力量來維護所謂的自身安全，只會導致自身更大的不安全。」他並敦促美菲兩國停止挑釁。

洛希科表示，美菲兩軍將在鄰近台灣、菲律賓最北端的巴丹群島（Batanes），以及面向南海的西部省分巴拉旺（Palawan）模擬奪回被敵對勢力占領的島嶼。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130417