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菲美肩並肩大型軍演將登場 菲：全面戰鬥測試

2025/4/15 16:27
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（中央社記者林行健馬尼拉15日專電）菲美兩國之間一年一度的肩並肩聯合軍事演習，將於下週正式登場，演習地點大多面向南海和台灣，新增空中與飛彈防禦項目，菲方稱這將是「全面戰鬥測試」。

肩並肩（Balikatan）演習菲方發言人洛希科（Michael Logico）今天在記者會上表示，本屆雙方計有1萬4000人參加演習，其中也包括大約200名澳洲士兵。

洛希科說，日本、捷克、波蘭以及柬埔寨等國也將派員觀察演習。

今年的演習新增空中與飛彈防禦項目，洛希科證實，美軍的「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）現已運抵菲律賓，將和泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）一起在演習中亮相，但他未公開部署地點。

泰風（Typhon）飛彈發射系統於去年4月的美菲聯合軍演首度部署菲國北部，但演習結束後並未撤走，此舉觸怒北京。

有媒體記者詢問NMESIS在肩並肩演習結束後，是否會留在菲律賓，美方演習規畫官克魯曼（Doug Krugman）回應，菲美之間有許多演習，如果菲方提出要求，且NMESIS適合參與接下來的其他演習，美方願意讓NMESIS參與。

但他強調，NMESIS放在菲律賓，只是為了演習目的。

菲律賓總統小馬可仕將在不被透露的地點，觀看空中與飛彈防禦項目。

今年的演習地點大多面對南海和台灣，被問及是否關切中國的反應，洛希科答稱，菲美在規畫演習時不會考慮其他國家的反應，每個國家都有自衛權，菲美肩並肩演習符合雙方於1951年簽署的的「共同防禦條約」（MDT）。

洛希科說，本屆的肩並肩演習將是一場「全面戰鬥測試」，菲美雙方把演習視為防衛計畫的實際排練。

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至於演習項目是否包括從台灣撤僑，洛希科表示他無法證實。

本屆肩並肩演習預定4月21日開幕，直到5月9日。除了NMESIS和泰風之外，美軍的陸戰隊整合防空系統（MADIS）、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）、刺針（Stinger）防空飛彈、復仇者（Avenger）防空飛彈預料也將亮相。（編輯：高照芬）1140415

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