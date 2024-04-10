澳幣保單趨熱 新壽睽違10年推結構債投資型保單

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（中央社記者謝方娪台北10日電）市場看好澳洲經濟前景，帶動今年澳幣保單重燃買氣，新壽今天宣布睽違10年重推澳幣結構債投資型保單，隨今年保單銷售動能回溫，新壽也力拚今年新契約保費收入達雙位數成長。

今年1月澳幣保單業績轉熱，根據金管會最新統計，今年1月壽險業整體澳幣保單新契約保費收入達0.12億澳元，相較2023年同期買氣翻倍。

新壽今天宣布推出澳幣計價連結結構債投資型保單，結構債由法巴銀行保證，投資標的運用期為8年，此為新壽睽違10年重返澳幣結構債投資型保單市場。

新壽指出，此次從商品多元化著手，希望不單是重返結構債投資型保單市場，而是從中創造新的機會，考量近年投資人決策更重視ESG（環境保護、社會責任、公司治理），保單除了連結標的投資股債強調永續，每募集1萬美元，法巴銀行也會在印尼蘇門答臘亞齊地區種1棵樹。

為順利接軌IFRS 17及TW-ICS，壽險業已進入調整體質關鍵期，新壽重返澳幣結構債投資型保單市場，雖然對CSM貢獻度相對不大，但投資型保單資本計提負擔相對較輕，新壽表示，對接軌新制仍有正面效益。

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新壽RBC已連2期落入資本不足，為帶領新壽順利接軌新制，新光人壽董事長魏寶生日前定調今年進入行動年，經營面將從投資、商品、精算、房地產活化及業務改革，5管齊下改善新壽體質。

因聚焦分期繳及價值型商品銷售，新壽2023年新契約保費收入較2022年減少27.6%，降至新台幣388.6億元，但在推動業務制度改革並致力拉高商品完整度下，今年新壽新契約保費重燃成長動能，全年力拚雙位數成長，其中投資型保單目標占比達1成以上。（編輯：楊凱翔）1130410