新光金今年擬注資新壽195億 金管會：2監理要求未變

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（中央社記者謝方娪台北15日電）新光金董事會今天通過擬辦金控現金增資新台幣125億元，合計今年將注資新壽195億元。對於傳出新光經營團隊近日拜會金管會，金管會僅強調，2點監理要求未改變。

第1，新光金應辦理金控現金增資，進而注資新壽，其次，經營團隊作為應確保新壽今年6月底資本適足率（RBC）可回升至法定門檻200%以上。

新光金子公司新壽2023年恐連2期落入資本不足，加上對金管會連3年各現金增資70億元的增資承諾延遲，遭金管會數次催促盡速辦理現金增資。

新光金日前將新壽財務改善計畫送至金管會，主要規劃透過其餘子公司盈餘上繳轉挹注新壽及新壽發債強化資本，6日遭金管會發函打回票，質疑計畫不具體。

為回應監理期待，新光金今天召開董事會，大股東吳東進派董事主張金控應辦理現金增資350億元，會中最後通過擬辦金控現金增資125億元，並不排除近日加開臨時董事會拍板停止過戶日等事宜，再對外公告。

對於傳出近日新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生拜會金管會主委黃天牧，金管會官員表示，先前已說明得很清楚，對新光金維持2點監理要求未變。

至於新光金董事會今天通過擬辦理金控現金增資125億元進而增資新壽，金管會對此表示，待新光金回函陳述意見，再綜合檢視。（編輯：潘羿菁）1130315