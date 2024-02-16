3家金控董事長新春期許 籲留意美大選等金融市場變數

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（中央社記者謝方娪台北16日電）迎接龍年新氣象，金融業舉辦新春團拜，新光金董事長陳淮舟認為，面對多變金融環境，挑戰較過往加劇，期勉員工共創新局；台新金董事長吳東亮則審慎樂觀看今年台灣經濟，但示警應留意美國大選等可能影響世界金融市場的變數。

14家上市金控自結1月稅後淨利合計達新台幣539.15億元，年增近1.3倍，除新光金受避險成本高檔等因素所累以致出現虧損，其餘金控元月皆有盈餘。春節後迎龍年新氣象，金融業舉辦新春團拜儀式，由各家董事長致上新春期許。

新光金董事長陳淮舟在新春團拜勉勵員工，他提到，新的一年，面對多變金融環境，挑戰比過去來得多，期許員工堅守崗位，秉持驅動轉型、共創新局精神，勇於承擔責任、掌握商機，共創佳績，為客戶、同時為公司創造價值。

台新金董事長吳東亮在新春團拜則提到，他審慎樂觀看今年台灣經濟發展，預估將呈「內外皆溫、和緩成長」，但他也提醒，衝刺業績時應留意可能影響世界金融市場的因素，例如美國大選、全球地緣政治變化、各國央行降息等，並期勉員工積極掌握AI人工智慧與ESG（環境保護、社會責任、公司治理）帶來的新商機，落實執行既定策略規劃，秉持認真努力、團結一致精神，讓台新業績再創佳績。

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國泰金董事長蔡宏圖也發布新春談話，他指出，未來2、3年各項監理法規不斷調整精進，其中最關鍵挑戰是保險業務如何順利接軌IFRS 17及TW-ICS，他認為，轉型挑戰未嘗不是一次經營全面升級的機會，惟有洞燭機先並做足準備，才能引領產業順利接軌，創造新契機。

蔡宏圖也提到，邁入新的一年，大環境正在發生的許多趨勢不容忽視，例如生成式AI快速崛起，正在顛覆遊戲規則，如何善用與監理AI，受到全球高度關注；台灣人口結構變化，也考驗如何加速重整商業模式，以面對超高齡社會。（編輯：楊凱翔）1130216