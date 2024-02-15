龍年新春勉勵 國泰金蔡宏圖：保險接軌2制度關鍵挑戰

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（中央社記者蘇思云台北15日電）國泰金董事長蔡宏圖今天表示，未來2、3年各項監理法規不斷調整，保險業務如何順利接軌國際會計準則與新一代清償能力制度，是最關鍵挑戰；大環境不斷變化，更要關注生成式AI、人口結構改變、氣候變遷、資安等議題。

國泰金控今天發布蔡宏圖新春勉勵與期許新聞稿，蔡宏圖祝集團人員新春如意，過去1年市場經歷通膨、升息、地緣政治與產業調整等變化，感謝大家持續創造績效，也從各方面提升公司營運實力。

蔡宏圖指出，未來2、3年各項監理法規不斷調整精進，其中最關鍵的挑戰，是保險業務如何順利接軌國際會計準則以及新一代清償能力制度。愈靠近接軌時間，經營上更須加速轉型，全面檢視經營管理思維、商品結構、客戶經營、投資配置及資訊系統等。

蔡宏圖表示，轉型的挑戰未嘗不是一次經營全面升級的機會，惟有洞燭機先並做足準備，才能引領產業順利接軌並創造新契機。

蔡宏圖表示，邁入新的一年，多數國際展望皆預期通膨會較趨緩，全球經濟與金融市場則仍有波動，大環境正在發生的許多趨勢也不容忽視。

例如，生成式AI快速崛起正在顛覆遊戲規則，如何善用與監理AI，都受到全球高度關注；台灣人口結構變化，考驗如何加速重整商業模式面對超高齡社會。

因應氣候變遷，蔡宏圖指出，身為金融業需要在氣候金融扮演更關鍵角色，要開始以淨零碳排為目標去思考綠色營運、能源轉型；數位化時代，資安威脅也從未消失，是所有企業的共同課題。

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蔡宏圖表示，面對多元專業匯流的環境，已沒有單一專業可以解決所有問題，唯有擁抱多元價值，加速跨界交流與協作能力，才有機會贏得先機與商機。持續透過科技創新、企業永續2大支柱驅動成長，提供好的服務讓客戶變更健康與更富足。

蔡宏圖強調，不僅努力達到公司財務與營運目標，也持續跨子公司協作，串聯並擴展集團資產管理的實力，創造品牌綜效。期待每個人新年勇敢向外探索，視未知為挑戰，視挑戰為契機，創造無限可能。（編輯：潘羿菁）1130215