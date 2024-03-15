回應監理期待 新光金擬辦大股東現金增資125億

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（中央社記者謝方娪台北15日電）新壽財務改善計畫遭金管會打回票，並限3月20日前回函陳述意見。新光金今天召開董事會，為回應監理期待，會中最後通過擬辦金控現增新台幣125億元。

新光金先前已通過首季將現金增資新壽70億元，再加計此次通過的大股東現增金額125億元全數挹注新壽，新壽今年將獲得母公司注資達195億元。

新光金子公司新光人壽2023年資本適足率（RBC）恐連2期低於200%法定門檻，且新壽先前曾向金管會承諾2023年至2025年間將連3年各現金增資70億元強化資本，但2023年僅完成15億元增資，對監理機關承諾跳票。

新光金日前提交新壽財務改善計畫至金管會，主要規劃透過其餘子公司盈餘上繳轉挹注新壽、加上新壽發債籌資強化資本。金管會3月6日發函，直指新光金規劃無法確保新壽今年6月底RBC可回升至200%以上，財務改善計畫不夠具體，並限新光金3月20日前回函陳述意見。

新光金今天召開董事會，將金管會要求陳述意見書列入報告案，並將財顧建議方案列入討論案。會議過程中，除了大股東吳東進派董事及改革派董事對公司經營表達不同意見外，為回應監理期待，新光金最後通過擬辦金控現增125億元。（編輯：潘羿菁）1130315