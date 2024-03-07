立委籲「公公併」提高競爭力 金管會：尊重市場機制

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（中央社記者謝方娪台北7日電）立委質疑公股金控競爭力比不上民營，應鼓勵公公併提高競爭力。金管會今天表示，金管會政策重點在於讓整併的法規環境友善，個案方面，無論公民併、民民併、公公併或採策略合作，均予以尊重。

民眾黨立委黃珊珊今天在立法院財政委員會質詢時關注，公股金控競爭力比不過民營金控，2023年14家上市金控獲利前3名均是民營，公股行庫中表現最好的兆豐金獲利成績僅富邦金的一半，「連國內競爭都已經輸了」，政府應鼓勵在保障員工權益的前提下公公併。

金管會官員今天表示，為營造金融機構良好併購環境，金管會完備相關法制，金管會重點在於讓整併的法規環境友善，個案方面，無論公民併、民民併或公公併，對此不予置評。

官員指出，金融業無論採機構合併或策略合作，金管會均尊重金融機構自行規劃，金管會不會主導，亦不會干預市場，「尊重市場機制」。

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財政部長莊翠雲今天在財委會上答詢時則表示，公股行庫各有不同強項，與各公股事業長久歷史與專業投入有關，可考慮進行聯盟、連線。

莊翠雲提到，若要公股行庫公公併，要看雙方企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置、據點調整等，須從各面向討論，也必須公開透明，符合市場機制。她亦允諾，1個月內提出行庫綜效發揮、公公併相關的初步報告給財委會。（編輯：林淑媛）1130307