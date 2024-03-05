山道猴子風波引關注 租賃業擬提聲明澄清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北5日電）近期網紅拍片質疑「山道猴子」悲歌在台灣各角落上演，呼籲金管會納管租賃業。金管會找國內3大租賃業「喝咖啡」，租賃業強調有清楚揭露利息費用並遵循民法規定，為強化社會溝通，評估近期提聲明澄清。

日前網紅Emmy拍片，點出先買後付無卡分期消費利率高，技術性規避重利罪利息上限，讓無數貸款族及大學生陷入永無法翻身的負債，民眾黨立委黃珊珊也質疑融資租賃公司形同「影子銀行」。金管會主委黃天牧4日表示，已約談中租、和潤及裕融3大租賃業者了解情形。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，銀行局2月找3家租賃業者交流，因3家業者均為台北市租賃同業公會會員，金管會建議業者參考金管會先前發布的先買後付（BNPL）建議，評估針對租賃或BNPL相關融資業務經營訂定自律規範，讓38家租賃公會會員遵循，業者允諾將儘速向租賃公會提出建議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

童政彰轉述，銀行局找3家租賃業者「喝咖啡」，租賃業主要提出3大重點說明，首先，租賃業者認為BNPL業務是以實質買賣交易作為基礎，消費者取得商品後，由業者承受應收帳款成為債權人，提供消費者分期付款業務。

第二，租賃業者表示，在經營BNPL業務時，均有清楚揭露利息及費用，且依民法相關規定辦理。第三，針對近期媒體報導，租賃業者認為應與社會強化對話及溝通，因此近期將評估提出聲明，進行資訊澄清。（編輯：楊凱翔）1130305