剛性自住買盤需求熱 國銀房貸餘額衝破10兆大關

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（中央社記者謝方娪台北27日電）政府實施新青安貸款及全國公教員工築巢優利貸，催動剛性自住買盤出籠，金管會統計，今年1月底國銀房貸餘額正式衝破新台幣10兆元，年增率連8個月走高至8%，改寫近16個月新高。

金管會分析，房貸餘額走高反映政策性貸款催動的實質自住需求，不認為與炒房有關，且建融餘額年增率走低，反映建商推案趨於保守，意味政府健全房地產政策持續有效中。

金管會今天公布，截至今年1月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額（含催收款）正式衝破10兆元大關，達10兆631億元，年增率連8個月走高至8%，且創近16個月新高。

金管會銀行局副局長童政彰分析，除了實施新青安貸款政策、全國公教員工築巢優利貸的政策性貸款因素外，加上土建融興建完工後轉分戶貸款、進入農曆春節前交屋潮，均促房貸餘額年增率走升。

同時間，有「建商推案信心指標」之稱的國銀辦理建築貸款餘額（含催收款）近3兆6379億元 ，年增率連5個月下降至4.31%，且創至少逾5年半新低水準。

童政彰表示，主因各部會推動健全房地產政策、通膨推升建材價格上漲2大因素，導致建商推案態度趨於保守。

對於房貸餘額持續攀高，是否意味房市趨熱，童政彰解釋，國銀房貸餘額走高一大主因是新青安貸款，貸款條件為本人、配偶和未成年子女名下沒房子、且購屋用於自住時，政府站在補助青年圓夢立場所提供的政策性貸款，全國公教員工築巢優利貸亦是支持實質性買房需求，不認為與炒房有關。

童政彰指出，另一方面，從供給面觀察，建築貸款餘額年增率反映健全房地產政策及通膨推升物價上漲等，讓建商推案態度趨於保守，顯示打炒房政策仍然奏效。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

金管會今天同步公布，截至今年1月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行，辦理住宅建築及企業建築放款總額達14.23兆元，月增0.07兆元，存款總餘額及金融債券發售額同步攀升至53.19兆元，月增0.15兆元。

按銀行法第72條之2規定設算，今年1月底銀行不動產放款平均比率轉走高至26.75%，月增0.06個百分點。

若從個別銀行檢視，比率在29%以上銀行維持1家，比率在28%至29%區間的銀行同樣維持3家，僅比率在27%至28%的銀行家數出現變化，自2023年12月底的10家降至9家。

童政彰解釋，星展（台灣）銀行因合併花旗（台灣）銀行消金業務，自2023年8月起不動產放款比率即高掛29%以上，此為合併特殊因素導致，金管會已給予星展（台灣）銀行一段調整期。（編輯：翟思嘉）1130227