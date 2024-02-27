金管會：租賃業屬民間借貸 納管對消費者未必有利

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（中央社記者謝方娪台北27日電）近期財經網紅Emmy呼籲，為避免雙卡風暴重演，金管會應將租賃公司納入管理。金管會今天說明，租賃業屬民間借貸，若有爭議可循現有消費者保護等機制處理，若提高監理強度將墊高營運成本，對消費者未必有利。

近期財經網紅Emmy拍片呼籲，「山道猴子」悲歌在台灣各角落上演，先買後付無卡分期消費利率超高，技術性規避重利罪利息上限，讓無數貸款族及大學生陷入永遠無法翻身的負債問題，金管會應納管租賃業及商品貸公司。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，先買後付業（BNPL）及租賃業均屬民間借貸，並非金融特許事業；金管會2018年曾函報行政院，表達並無針對融資公司制定專法的急迫性及必要性，且金管會並非民間融資業主管機關，行政院亦了解金管會呈報的方向。

童政彰解釋，先買後付是實質性交易衍生的借貸業務，即商家將債權出售給先買後付業者，由先買後付業者替消費者先墊付價款，並提供如分期付款等服務讓消費者清償債務；此項業務定性為民間借貸，應回歸民法規定。

童政彰進一步表示，先買後付業並非金管會規管的金融機構，但金管會已透過陸續發布提醒新聞稿、辦理校園社區金融教育宣導活動等，提醒民眾使用先買後付應量入為出、避免過度消費，並應充分了解商品交付條件、還款條件、費用計收、商家及先買後付業者廣告內容等，以掌握潛在風險並保障自身權益。

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另一方面，童政彰提到，民間租賃業若涉及重利、非法催收、資訊揭露不實等，不管刑法、社會秩序維護法、消費者保護法等均有相關規範，若涉及違法行為，檢警調單位均可進行查核取締，民眾亦可直接向消費者保護單位申訴。

童政彰強調，租賃公司和客戶間屬於民間借貸行為，不涉及吸收社會大眾資金，若有爭議，可循現有機制處理，若提高監理強度，可能會提高租賃公司營運成本，進而反映在提高融資利率或縮減融資金額，對消費者未必有利。（編輯：林興盟）1130227