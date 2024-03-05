第4家國銀插旗加拿大 金管會准彰銀申設多倫多分行

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（中央社記者謝方娪台北5日電）彰銀看準加拿大為台商布局全球的重點國家之一，擬前進加拿大拓點，金管會今天同意彰銀向加拿大主管機關申設多倫多分行，若取得加拿大同意，將成為第4家在加拿大設點的國銀。

彰化銀行考量台灣及加拿大經貿互動密切，為服務台商客戶及華人，分享區域經濟成長效益並多元化資產配置，彰銀規劃於加拿大設點，金管會銀行局副局長童政彰今天宣布，同意彰銀向加拿大主管機關申設多倫多分行。

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金管會統計，目前國內僅兆豐銀行、第一銀行及中信銀行於加拿大設點，其中，兆豐銀及一銀於溫哥華及多倫多均有設分行，中信銀在加拿大則有設子行。若彰銀取得加拿大主管機關同意，將成第4家於加拿大設點的國銀。

截至2023年底止，彰銀在中國設有1家子行，在其餘海外地區共設7家分行，包括紐約分行、洛杉磯分行、東京分行、倫敦分行、香港分行、新加坡分行及馬尼拉分行，並在緬甸仰光設有1家代表人辦事處。其中，彰銀東京分行大阪出張所預計今年首季開業。（編輯：楊凱翔）1130305