公股行庫放款租賃業1246億 財長：要求做好貸後管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北7日電）租賃公司融資給消費者的經營模式引關注，有立委關切公股行庫放款給租賃業者情況。財政部長莊翠雲表示，截至2月底8大公股行庫貸放款租賃業餘額約新台幣1246億元，將要求做好貸後管理，允諾1個月內提出借款流向相關書面報告。

立法院財委會今天邀請財政部長、所屬機關首長暨國營事業主管進行業務報告並備質詢。不過近期先買後付（BNPL）消費模式，引發外界質疑恐讓較無還款能力族群陷入負債循環，近期金管會主委黃天牧提到，已約談租賃業者了解情況。

民進黨立委賴惠員表示，根據她掌握資料，截至今年1月底數字，8大公股行庫對租賃業放款達1268億元，行庫是否有追蹤放貸資金流向及實際用途，以及銀行在內控上是否將高爭議性產業納入風險評估。

她進一步指出，從網路上搜尋「貸」字，全部顯示汽機車相關借款廣告，財政部及所屬公股行庫可以如何保護學生、較無還款能力族群，避免落入租賃高利貸陷阱。

莊翠雲表示，目前8大公股行庫貸放給租賃公司餘額約1246億元，會請公股行庫全盤了解資金用途。

國庫署長陳柏誠補充說明，行庫都會做好貸後管理，確保貸款公司的信用與資金用途、流向等，並檢視是否符合ESG標準。

賴惠員追問，去年11月由土地銀行統籌主辦3年期71億元聯貸予中租，資金用途敘明支持綠電產業，土銀後續是否追蹤用途確實使用於綠電產業，還是資金轉移到中國。

土銀董事長謝娟娟表示，這筆中租聯貸資金用途是建立太陽能電廠，持續追蹤資金用途，是銀行貸後管理的重點。莊翠雲也強調，會要求銀行注意貸後管理的資金流向用途，以及是否專款專用，並持續重視相關問題。

經賴惠員要求，莊翠雲允諾會在1個月之內對於租賃公司的借款資金流向，以及中國經濟泡沫化情況下，公股行庫放貸予企業的資金是否轉投資中國，提出書面報告。

另外，國民黨立委王鴻薇質詢表示，全面整頓官股單位人員任用的透明化，避免派系酬庸寄生，藉由公開招考、用人唯才，提升內部人員任用專業性，不要再發生如合庫投信、合庫資產管理（AMC）等人事醜聞。

國民黨立委謝衣鳯質詢指出，公股行庫經營績效不如預期，董事長平均年齡也在65歲上下，應多聘用專業人士與行庫年輕化。

莊翠雲表示，檢討公股行庫制度的改善，透過公開、公正、透明招考，晉用專業人士，但行庫內相關職級工作仍需年資的累積，而每年行庫都持續招募新血加入。（編輯：楊蘭軒）1130307