行庫公公併可行？ 莊翠雲：各有強項組聯盟是方向

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（中央社記者張璦台北7日電）立委關切8大公股行庫合併是否可行，以提升競爭力。財政部長莊翠雲今天表示，公股行庫各有不同強項，「可以做聯盟、連線」，是一大方向，不過，仍須審慎考量經營策略、市場定位等6大面向。

莊翠雲今天率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理，赴立法院財委會進行業務報告，並備質詢。

民眾黨立委黃珊珊質詢時表示，中華徵信所曾提出，以台灣的金融市場規模來看，9家金控公司已足夠，目前14家上市金控獲利前3名都是民營，公股行庫中表現最好的是兆豐金控，獲利成績似乎只有富邦金的一半，「連國內競爭好像都已經輸了」。

莊翠雲回應，有關獲利部分，財政部一直督促公股行庫要努力，希望金控獲利能有「雙引擎」（兩間表現佳的子公司）、銀行獲利能有「雙翅膀」（兩大強項業務），以提升整體表現，不過，公股行庫同時肩負國家政策任務，比如青安房貸等特殊貸款業務。

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黃珊珊追問，在保障員工權益情況下，是否會考慮「公公合併」。莊翠雲表示，公股行庫各有不同強項，與其長久歷史與專業投入有關，「可以做聯盟、連線，我覺得是一個方向」。

莊翠雲指出，公股行庫公公合併議題，要看雙方企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置、據點調整等，必須從各面向討論，也必須公開透明，符合市場機制。莊翠雲允諾，1個月內提出行庫綜效發揮、公公併相關的初步報告。（編輯：張均懋）1130307